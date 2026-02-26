Ocho de cada diez españoles se plantean cambiar de banco

La evolución del sector bancario en España está llevando a una gran parte de los ciudadanos a replantearse su relación con su entidad financiera. Así lo refleja la V edición del estudio ‘Hábitos y percepción de los españoles respecto al sector bancario 2026’, elaborado por Nickel, la cuenta que se abre en estancos y loterías, que revela que el 82% de los ciudadanos se plantea cambiar de banco en 2026, frente a sólo un 18% que asegura no tener intención de hacerlo.

La transparencia y la cercanía, dos factores prioritarios

El estudio señala cuáles son los factores que más influyen cuando los ciudadanos se plantean cambiar de banco. En este sentido, la claridad en las tarifas se consolida como el principal motivo que llevaría a los españoles a cambiar de banco en 2026, con un 75,2% de los encuestados, seguido de disponer de cajeros cerca de casa o del trabajo (62,9%) y una mayor seguridad frente a fraudes y protección de los datos personales (62,8%).

Unas prioridades que encajan con la propuesta de Nickel, basada en un modelo híbrido que combina una experiencia digital sencilla con atención cercana y presencial, facilitando el acceso al efectivo y ofreciendo un acompañamiento real al cliente en los momentos en los que más lo necesita.

Además, más de la mitad de los encuestados valora la facilidad para abrir una cuenta (53,8%) y una atención presencial de calidad, con personas reales que ayuden más allá de los chatbots (59%). El cierre de oficinas o la reducción de servicios también emerge como un factor relevante (31,7%), mientras que aspectos como el compromiso social o medioambiental (18,2%) o la integración de inteligencia artificial (18,4%) quedan en un segundo plano.

Los motivos detrás del último cambio de banco

En su último cambio de banco, los españoles señalan como principal detonante los cambios inesperados en las condiciones de los productos financieros, señalado por casi la mitad de los encuestados (49,9%), más del doble que el año anterior (23,4%).

A este motivo le sigue una atención al cliente que no cumplió con las expectativas (41,4%), con un incremento de más de 17 puntos porcentuales respecto al año anterior (24,1%).

También influyeron factores vinculados al trato humano, como la dificultad para recibir atención sin cita previa o la falta de atención presencial (31,1%), así como el cierre de la sucursal más cercana que tenían (30,8%), cifra 10 puntos mayor que en la edición anterior. A estos se suman nuevos motivos como una app o banca online que funcionaba mal (19%) y la pérdida de confianza tras un problema de seguridad o fraude (12,8%).

La atención humana, un factor decisivo en la elección de banco

A la hora de imaginar su banco ideal, los españoles sitúan la atención humana como un elemento prioritario, con la posibilidad de hablar con una persona cuando lo necesitan, sin depender exclusivamente de bots o chats automáticos, una opción señalada por el 76,5% de los encuestados.

Además, el 72,9% apuesta por un banco que sea digital y fácil de usar, pero sin perder la opción de atención humana cuando algo es importante. Además, la mitad de los ciudadanos considera clave que su entidad no les obligue a pedir cita previa para todo o a realizar las gestiones únicamente online (50,6%).

En este contexto, Nerea Toña, CEO de Nickel en España, señala que «la digitalización ha facilitado muchas gestiones y contar con una app es hoy imprescindible, pero los usuarios siguen valorando poder hablar con una persona cuando lo necesitan. En Nickel creemos que la confianza se construye con claridad y cercanía, combinando una app sencilla con atención presencial y un servicio al cliente real que acompañe al usuario en su día a día».

Sobre Nickel

Nickel ofrece una cuenta abierta a todo el mundo, sin ninguna condición de ingresos o vinculación. Con IBAN español y una tarjeta de débito Mastercard, la cuenta se abre en 5 minutos desde cualquiera de los más de 2.500 loterías y estancos que lo ofrecen en España. Allí mismo, los clientes podrán ingresar o retirar efectivo de sus cuentas. Además, los clientes cuentan con una app para consultar y gestionar su cuenta, y atención al cliente telefónica. Nickel comenzó en 2014 en Francia, y desde 2017 pertenece al grupo bancario BNP Paribas. Desde 2020 está presente en España, y actualmente en cuatro países europeos más. Nickel cuenta con más de 4 millones de clientes.