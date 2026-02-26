realme 16 Pro series: la mejor cámara del segmento premium de gama media llega el próximo mes

realme, la marca de smartphones de más rápido crecimiento en el mundo, elevará el estándar de la fotografía móvil en la gama media premium con el lanzamiento, el próximo mes, de la nueva serie realme 16 Pro. La compañía acompañará esta llegada con el anuncio de un nuevo embajador de marca, reforzando su apuesta por la creatividad y la excelencia en imagen.

El gran protagonista de la serie realme 16 Pro – compuesta por los modelos realme 16 Pro+ y realme 16 Pro – es su innovadora cámara principal LumaColor de 200 MP, diseñada para ofrecer una experiencia fotográfica propia de segmentos superiores. Con este lanzamiento, la marca aspira a situarse como referente en fotografía dentro de su categoría, acercando prestaciones profesionales a un público más amplio.

La base de esta ventaja tecnológica es el sensor LumaColor de 200 MP, presente en ambos modelos. El realme 16 Pro+ va un paso más allá al incorporar el único teleobjetivo periscópico del segmento con zoom óptico de 3,5 a 10 aumentos, consolidándose como la opción más avanzada en su rango de precio. La cámara cuenta con certificación TÜV Rheinland y permite capturar tonos de piel naturales, una profundidad impactante y una iluminación envolvente que aportan un acabado sobresaliente a los retratos.

En combinación con el sistema de lentes de retrato FullFocal y el algoritmo de bokeh ProDepth, los dispositivos logran un desenfoque de fondo preciso sin sacrificar detalle, incluso en elementos tan finos como un solo cabello. El resultado es una profundidad tridimensional realista y una nitidez impecable en todas las distancias focales.

El potencial fotográfico se refuerza con soluciones de software propias que amplían las posibilidades creativas. El modo Vibe Master Mode ofrece 21 tonalidades de color personalizadas, incluidos estilos únicos como Mood, Vintage o Neon, adaptándose a distintos escenarios y preferencias estéticas.

La inteligencia artificial desempeña un papel clave en la experiencia de usuario. El Maestro de Encuadre con IA reconoce la escena y ajusta automáticamente el nivel de zoom y el encuadre ideal, como lo haría un fotógrafo profesional. El Creador de Fotos con IA permite editar imágenes mediante comandos de voz o texto, mientras que el Clip Rápido con IA facilita la creación de vídeos dinámicos listos para compartir en cuestión de segundos. Además, AI Edit Genie posibilita modificar el fondo o el estilo de la fotografía mediante instrucciones sencillas, preservando siempre los rasgos naturales del rostro. A todo ello se suma AI LightMe, que integra efectos de iluminación de estudio directamente en la interfaz de la cámara.

Con la llegada de la serie realme 16 Pro el próximo mes y el anuncio de su nuevo embajador de marca, realme refuerza su posicionamiento como una de las compañías más innovadoras en fotografía móvil dentro del segmento premium de gama media, ofreciendo la que promete ser la mejor cámara de su categoría.