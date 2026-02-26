Scircle presenta la creación de fragancias UGC impulsada por IA en el Mobile World Congress, marcando una nueva era en la autoexpresión

La compañía también exhibirá su tecnología en la zona expositiva, ofreciendo a los asistentes la oportunidad de descubrir una nueva forma de crear aromas: completamente centrada en la persona.

En el núcleo de la innovación de Scircle se encuentra Aura, su perfumista basada en IA, junto con Scent Creator, un dispositivo conectado que permite diseñar una fragancia a partir de emociones, recuerdos, personalidad y preferencias individuales. En lugar de elegir entre perfumes ya existentes, los usuarios pueden ahora crear un aroma que refleje su identidad, ya sea inspirado en un recuerdo memorable, un lugar especial o en un sentimiento profundo.

Este nuevo enfoque supone un cambio fundamental en la industria del perfume, pasando de fragancias producidas en masa a creaciones profundamente personales. Cada esencia se genera en cuestión de minutos a través de un diálogo con la IA de Scircle, que traduce la información personal en una composición aromática precisa desarrollada junto a maestros perfumistas. El resultado es un perfume de alta calidad, listo para disfrutar y completamente único para quien lo crea.

«Las fragancias son una de las formas más íntimas de autoexpresión», afirma Álvaro Suárez, CEO de Scircle. «Ahora, la tecnología permite crear un aroma que realmente representa a cada persona: no se elige de una estantería, se crea a partir de su propia historia».

La colaboración de Scircle con el FC Barcelona demuestra cómo el aroma también puede capturar experiencias emocionales compartidas. A través de esta alianza, los aficionados pueden crear fragancias inspiradas en sus recuerdos personales vinculados al club —desde la energía del estadio hasta momentos inolvidables de partidos— y llevar consigo esas emociones de una forma tangible y duradera.

Los visitantes del Mobile World Congress podrán experimentar la tecnología de Scircle de primera mano, interactuando con Aura y descubriendo cómo sus propios recuerdos y emociones pueden transformarse en aroma.

Sobre Scircle

Fundada en Barcelona en 2025, Scircle opera actualmente en Estados Unidos, México y España, y se encuentra en proceso de expansión internacional. La compañía está impulsando una nueva categoría en la intersección entre belleza, tecnología e identidad personal, donde el perfume deja de ser solo algo que se lleva para convertirse en algo que se crea.

Scircle es una start-up con sede en Barcelona que ofrece una plataforma impulsada por inteligencia artificial para la creación y el intercambio de fragancias, desarrollada en colaboración con reconocidos maestros perfumistas y tecnologías avanzadas. Esta combinación permite crear perfumes de alta calidad, perfectamente adaptados a cada persona, en cuestión de minutos. A través de su perfumista basada en IA, Aura, y del dispositivo Scent Creator, los usuarios pueden diseñar fragancias alineadas con su personalidad y preferencias, capaces de traducir historias y momentos personales en experiencias olfativas únicas.