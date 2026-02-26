Telestream impulsa la IA lista para producción en todo su portafolio de productos

Telestream, líder global en tecnologías de flujos de trabajo de medios, anunció hoy mejoras prácticas ampliadas de IA en sus líneas de productos Vantage, Vantage Cloud, EDC, Stanza y Qualify. Basándose en la base introducida con Vantage AI en 2025, Telestream está avanzando en sus flujos de trabajo de IA listos para producción, acelerando la localización, reforzando el control de calidad e introduciendo nuevas capacidades de diseño de flujos de trabajo asistidos por IA que conectan y unifican las operaciones empresariales en entornos locales, en la nube e híbridos.

Las últimas mejoras reflejan un cambio desde la introducción de funciones de IA hacia la operacionalización de la IA en toda la empresa, impulsando un impacto medible en los flujos de trabajo a lo largo de la ingesta, el procesamiento, el cumplimiento normativo y la distribución.

«El año pasado presentamos Vantage AI como una nueva base para flujos de trabajo de medios inteligentes», afirmó Rich Andes, vicepresidente de Gestión de Producto en Telestream. «Hoy estamos ampliando esa base con una integración más profunda en implementaciones en la nube e híbridas, una automatización mejorada del control de calidad y flujos de trabajo de localización escalables. Esto es IA práctica en acción: integrada, explicable y diseñada para entornos de producción reales».

IA práctica de Telestream: novedades en 2026

Los últimos avances en IA de Telestream ofrecen un progreso operativo significativo en cinco áreas clave:

AI Caption: localización ampliada a escala

El subtitulado y la traducción impulsados por IA ahora admiten hasta 128 idiomas en los flujos de trabajo de Vantage y Stanza, lo que permite conversión automática de voz a texto, generación de subtítulos y entrega de subtítulos multilingües en una cadena de procesamiento unificada. Estas mejoras reducen significativamente los tiempos de entrega para canales FAST, distribución OTT y sindicación deportiva global.

AI Qualify: control de calidad asistido por IA integrado en los flujos de producción

Las mejoras en Qualify integran validación de sincronización labial impulsada por IA, verificaciones de alineación de subtítulos y comprobación del idioma hablado directamente en flujos de trabajo automatizados de control de calidad. Al señalar solo incidencias excepcionales para revisión por parte de operadores, los equipos reducen el tiempo de inspección manual mientras mejoran la confianza en la entrega y el cumplimiento con las plataformas.

AI Speech: inteligencia de voz en tiempo real para archivos en crecimiento

Las capacidades de conversión de voz a texto y extracción de metadatos ahora admiten flujos de trabajo con archivos en crecimiento, lo que permite etiquetado en tiempo real y metadatos consultables durante la ingesta y el procesamiento. Esto permite a equipos de noticias, deportes y producción en vivo acelerar el tiempo hasta la edición y mejorar la capacidad de descubrimiento de contenido sin esperar a que el archivo se complete.

AI Vision: inteligencia visual que reduce el trabajo manual

AI Vision introduce inteligencia visual a nivel de fotograma en los flujos de trabajo de Telestream, transformando automáticamente el vídeo en metadatos accionables que van más allá de las propiedades tradicionales del archivo. Mediante visión por computadora avanzada, AI Vision identifica objetos, logotipos, rótulos inferiores, violaciones de áreas seguras y contenido objetable, al tiempo que genera descripciones de escenas en tiempo real. Estas capacidades permiten describir la escena dentro de una señal de vídeo como metadatos, detectar y eliminar logotipos en grandes bibliotecas de contenido e identificar y reemplazar pausas publicitarias para reutilización en VOD. AI Vision reduce el tiempo de revisión manual, refuerza los flujos de cumplimiento normativo y amplía la automatización para entornos de producción en vivo y basados en archivos.

AI Media Analyzer: análisis consciente del contenido

AI Media Analyzer lleva la inspección de contenido más allá de la validación técnica básica hacia una comprensión contextual de lo que realmente contiene un archivo multimedia. En lugar de verificar simplemente resolución, velocidad de fotogramas o códec, Media Analyzer detecta la naturaleza del contenido, segmenta los medios en secciones significativas y genera metadatos que reflejan cambios de escena, tipos de contenido, superposiciones gráficas y posibles riesgos de cumplimiento. Este análisis consciente del contenido permite ciclos de revisión más rápidos y una activación más precisa de flujos de trabajo posteriores. Proporciona un ahorro significativo de tiempo para operadores en entornos de ingesta, procesamiento y distribución, transformando la evaluación de medios en una capacidad automatizada y lista para producción. Esta función está disponible en la plataforma EDC de Telestream y estará próximamente disponible en Vantage AI.

Estas mejoras garantizan que las capacidades de IA sean componentes integrados que crean una infraestructura de producción confiable.

«La IA aporta valor cuando se operacionaliza a escala», añadió Andes. «Nuestros clientes no necesitan más etiquetas o transcripciones; necesitan automatización inteligente que reduzca los tiempos de entrega, mejore la precisión, cumpla con las normativas y escale con su infraestructura y flujos de trabajo. Eso es lo que ofrece esta próxima fase de IA práctica».

Diseñada para el control, la seguridad y la confianza

Al igual que en versiones anteriores, las capacidades de IA de Telestream siguen siendo seguras por diseño. Los clientes mantienen el control total de su contenido, ya sea implementado en entornos locales, privados o mediante servicios gestionados en la nube. Ningún contenido de clientes se utiliza para entrenar modelos compartidos, lo que garantiza cumplimiento, auditabilidad y previsibilidad de costes.

Acerca de Telestream

Telestream ha estado a la vanguardia de la innovación en medios digitales durante casi tres décadas, actuando como socio de confianza detrás de algunas de las operaciones de medios más críticas del mundo. Sus soluciones líderes en pruebas y medición y flujos de trabajo de medios optimizan las operaciones y escalan eficientemente a lo largo de todo el ciclo de vida del contenido, desde la captura y la producción en vivo hasta la automatización, el procesamiento, el control de calidad, la gestión de contenidos y la distribución. Más información en www.telestream.net.