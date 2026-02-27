Kira Miró, Isabel Jiménez, Rubén Cortada, Alejo Sauras y otros amigos de la marca han acompañado a Samsung en la presentación de la nueva serie Galaxy S26, que incorpora el móvil más discreto hasta la fecha

Samsung Electronics Co., Ltd. ha presentado este pasado miércoles los nuevos Galaxy S26, Galaxy S26+ y Galaxy S26 Ultra, una generación que destaca por un rendimiento extraordinario, un sistema de cámara aún más avanzado y una integración con Galaxy AI, que lo convierte en el «IA Phone» para hacer la vida más fácil al usuario. Además, el Galaxy S26 Ultra incorpora una innovadora Pantalla de privacidad que protege la información en pantalla frente a miradas indiscretas.

El evento, celebrado en la Real Fábrica de Tapices de Madrid, contó con la presencia de varios rostros conocidos, entre ellos, Kira Miró, Isabel Jiménez, Rubén Cortada, Alejo Sauras, Mirela Balić, Miguel Torres, Carolina Marín, Xuso Jones, Sandra Barneda y Fede Chingotto, que no quisieron perderse el lanzamiento.

Tras la presentación, los asistentes tuvieron la oportunidad de descubrir y probar de primera mano las nuevas funcionalidades de la serie Galaxy S26 con Galaxy AI. Samsung volvió a sorprender con una propuesta que va más allá de la inteligencia artificial, gracias a la incorporación de agentes de IA y a un renovado enfoque en la privacidad. Con capacidades de Galaxy AI aún más avanzadas, esta nueva generación combina innovación, personalización y seguridad para ofrecer una experiencia más intuitiva, inteligente y protegida, con el diseño más cool.

Además, durante el evento también se presentaron los nuevos Galaxy Buds4 Pro, que destacan por una calidad de sonido excepcional y un ajuste más refinado, garantizando una experiencia auditiva fluida y envolvente.

El evento reunió a clientes, partners e invitados especiales en un encuentro exclusivo que combinó tecnología, inteligencia artificial e innovación en un encuentro diseñado para inspirar, conectar y celebrar el último lanzamiento de la marca.

El evento Unpacked de Samsung ha sido transmitido en directo a través del canal de YouTube de Samsung España y sus redes sociales, Samsung.com y la Newsroom de Samsung.