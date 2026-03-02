atmira presenta su estrategia 2026: foco y liderazgo ante la aceleración del mercado para crecer en 2026

Según Joan Cardona, CEO de atmira, la Jam Session representa la esencia del momento que vive la compañía: un espacio basado en el reto, la iteración constante y la participación activa. Este formato busca generar reflexión estratégica en un entorno dominado por la velocidad, permitiendo analizar con mayor profundidad el impacto estructural de la tecnología, especialmente de la inteligencia artificial, en los modelos de negocio.

La estrategia 2026 parte de una premisa clara: crecer con sentido. Frente a dinámicas de escalado masivo, atmira apuesta por impulsar equipos altamente especializados y reconocibles por su expertise. El objetivo no es ampliar volumen de ejecución, sino fortalecer la capacidad de aportar criterio, adaptabilidad y conocimiento profundo en cada proyecto.

Esta aproximación responde a la demanda real del mercado, donde los clientes priorizan acompañamiento estratégico y especialización frente a modelos generalistas. En este contexto, atmira se fija como meta alcanzar un crecimiento del 20 % en cifra de ventas en 2026, sustentado en un modelo orgánico, auténtico y alineado con su identidad como compañía tecnológica con vocación de impacto real en la entrega.

El liderazgo se consolida como otro de los pilares clave de la estrategia. Inspirado en la dinámica colaborativa de una Jam Session, el nuevo enfoque promueve entornos orientados al aprendizaje continuo, la responsabilidad compartida y la cercanía en la toma de decisiones. La empatía se convierte en una ventaja competitiva y el talento es acompañado y desafiado para maximizar su contribución en el mercado.

La inteligencia artificial ocupa un papel estructural dentro del plan estratégico. Se integra como competencia transversal en el modelo operativo y de liderazgo, no solo como habilitador tecnológico, sino como palanca para evolucionar hacia propuestas de mayor valor añadido. Iniciativas como IA4IT, impulsada desde ModernIzA, o la evolución de la IA en SIREC, ya reconocida por clientes, evidencian una orientación clara hacia la aplicación práctica de la IA en servicios de negocio medibles y eficientes. El foco se sitúa ahora en avanzar hacia la creación de producto basado en inteligencia artificial, donde el conocimiento sectorial y la especialización resultan determinantes.

Con esta hoja de ruta, atmira refuerza su posicionamiento como compañía tecnológica especializada, capaz de combinar criterio estratégico, talento experto y tecnología avanzada en un mercado cada vez más exigente.