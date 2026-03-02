Clínica Esbeltia revoluciona el injerto capilar con una técnica que preserva más del 95% de los folículos

Clínica Esbeltia, referente nacional en medicina estética, implementa desde este año la Técnica KEEP (Kirwan Efficient Extraction and Placement), un avance disruptivo en el campo del injerto capilar recién llegado a España. El procedimiento es liderado por el doctor Ruiz Solanes, reconocido actualmente como el cirujano capilar mejor valorado y más premiado del país.

Frente a los métodos tradicionales que comprometían en algunos casos la integridad del folículo trasplantado, la técnica KEEP destaca por el uso de un instrumental de alta precisión diseñado para minimizar el trauma folicular. Esta metodología, innovadora evolución tecnológica del instrumental propio de los métodos FUE y DHI, permite una manipulación milimétrica del injerto y garantiza así que el bulbo llegue intacto a la zona receptora en menor tiempo y con el mínimo sufrimiento posible. Gracias a un proceso meticuloso de extracción e implantación, se garantiza que la mayoría de los folículos sobrevivirán y crecerán de manera efectiva. Esto se traduce en resultados duraderos y satisfactorios para el paciente.

«La clave de la técnica KEEP es proteger la salud del folículo durante la intervención, garantizando que el trasplante se produzca de manera más rápida y menos traumática y que este cabello crezca luego con fuerza y naturalidad. Al reducir la manipulación, el folículo cicatriza con mayor rapidez y de forma más sólida, por lo que el resultado también se traduce en mayor densidad y pacientes más satisfechos«, afirma el doctor Ruiz Solanes, reconocido como mejor cirujano capilar de España en los premios Top Doctors y mejor valorado en Doctoralia.

Con esta apuesta tecnológica, Clínica Esbeltia se posiciona a la vanguardia de la cirugía capilar en Europa, ofreciendo soluciones definitivas bajo los más altos estándares de excelencia médica.