Viajar con propósito está de moda y Norwegian Cruise Line® ofrece la flexibilidad que buscan los viajeros

Con el inicio del nuevo año, los viajeros se replantean cómo pasar sus vacaciones. Una nueva encuesta de YouGov1 realizada en nombre de Norwegian Cruise Line (NCL) revela que más de la mitad de los viajeros planean adoptar un enfoque más consciente e intencional de los viajes en 2026. Este cambio refleja el auge continuo del ‘Joy Of Missing Out’ (JOMO, por sus siglas en inglés; en español, «el placer de perderse cosas»), una mentalidad que anima a los viajeros a alejarse de la presión de las listas de cosas que hacer y de los itinerarios sobrecargados en favor de viajes centrados en la presencia, la flexibilidad y la libertad de centrarse en lo que realmente importa.

Los resultados de la reciente encuesta subrayan esta opinión. En 2026, casi el 80 % de los encuestados planea disfrutar de experiencias más relajadas, mientras que el 86 % busca pasar tiempo de calidad lejos de las distracciones cotidianas cuando viaja. Más del 60 % cambiaría con gusto un día completo de turismo por un día entero de descanso. Cuatro de cada cinco también quieren flexibilidad para organizar cada día de sus vacaciones en función de cómo se sientan en ese momento.

A la hora de elegir con quién viajar, las personas dan prioridad a la conexión y la satisfacción personal. Más del 40 % de los encuestados planea viajar con su pareja o cónyuge para disfrutar de tiempo de calidad juntos. Los viajes en familia siguen siendo muy populares, ya que el 30 % planea viajes multigeneracionales, mientras que uno de cada diez planea organizar escapadas con amigos basadas en experiencias compartidas y desconexión.

Con la Wave Season en marcha, ahora es el mejor momento para convertir la inspiración en acción y reservar una escapada con propósito con la promoción actual de NCL. Al reservar con antelación, los huéspedes pueden asegurarse de que sus próximas vacaciones sean realmente inolvidables y que estén diseñadas para disfrutar del presente, , conectar con los que viajas y la libertad para relajarse. Para que reservar sea aún más fácil, NCL ofrece actualmente hasta un 50 % de descuento en todos los cruceros combinables con su paquete Free at SeaTM, que incluye los servicios favoritos de los huéspedes, como el paquete de bebidas más completo en alta mar, Wi-Fi, experiencias gastronómicas y créditos para excursiones en tierra, así como hasta 500 dólares de crédito a bordo por camarote en determinados cruceros.

«La temporada alta es el momento perfecto para que los viajeros diseñen una escapada que refleje quiénes son y qué necesitan», afirma Marc Kazlauskas, presidente de Norwegian Cruise Line. «Los viajes conscientes e intencionados son más que una moda; son un cambio duradero hacia experiencias significativas. Los viajeros quieren la libertad de diseñar su propio viaje y, con NCL, cada detalle está pensado para que eso sea posible. ‘It’s Different Out Here’ no es solo la promesa de la marca, es la forma en que se ofrecen escapadas sin complicaciones, verdadera flexibilidad y el espacio para estar plenamente presentes».

A medida que los viajeros buscan cada vez más vacaciones que les permitan estar verdaderamente presentes, NCL se distingue por su compromiso con la libertad y la flexibilidad. La compañía defiende la idea de que el mayor lujo en las vacaciones es la capacidad de reducir el ritmo, saborear el momento y conectar con los lugares y las personas que más importan. Cada aspecto de la experiencia a bordo de la flota de NCL, desde las actividades cuidadosamente seleccionadas hasta la flexibilidad a la hora de comer, está diseñado para que se sienta sin esfuerzo y sin prisas, lo que permite a los huéspedes adaptar sus planes, aceptar la espontaneidad y viajar a su manera. En un mundo en el que la presencia es el privilegio definitivo, la promesa de NCL es sencilla: una escapada sin esfuerzo.

Escapadas al Caribe diseñadas para ofrecer flexibilidad y comodidad

Para aquellos que buscan un ritmo más consciente y pensado a medida, la oferta en el Caribe de NCL es el escenario ideal. Con 18 barcos navegando por el Caribe a lo largo de 2026, incluidos el Norwegian Aqua® y el Norwegian Luna™, los barcos más nuevos y vanguardistas de la línea de cruceros, los huéspedes pueden elegir entre itinerarios de entre tres y 14 días, con salida desde 11 cómodos puertos base en la costa este y sur de los Estados Unidos y el Caribe. Las escalas prolongadas permiten a los viajeros explorar a su propio ritmo, mientras que los destinos de islas privadas estilo resort de NCL, Great Stirrup Cay en las Bahamas y Harvest Caye en Belice, invitan a los huéspedes a relajarse en cabañas aisladas frente al mar o a bucear en aguas cristalinas. Las nuevas mejoras en Great Stirrup Cay ofrecen aún más formas de personalizar el día, incluyendo la Great Life Lagoon, una piscina climatizada con zona de chapoteo para familias; el Vibe Shore Club, solo para adultos; y el próximo parque acuático Great Tides Waterpark, que abrirá sus puertas en el verano de 2026.

Explorar Europa sin prisas

Más allá del Caribe, la programación para el verano de NCL en 2026 en Europa amplía aún más las oportunidades de escapadas centradas en estar presentes y la conexión. Con ocho barcos, la próxima temporada ofrece itinerarios que permiten sumergirse en los puertos del norte de Europa, el Mediterráneo y las islas griegas, con muchos viajes de siete días con pocos o ningún día en el mar, lo que permite a los huéspedes sumergirse por completo en cada destino. Algunas travesías incluyen pernoctaciones en ciudades como Reikiavik, Islandia, Copenhague, Dinamarca y Estambul, lo que ofrece tiempo para cenar hasta tarde y explorar la vibrante cultura local. Con 11 puertos de embarque en 10 países, los viajeros disfrutan de una flexibilidad sin igual a la hora de diseñar su aventura europea de verano.

Viajes inmersivos en Alaska

En Alaska, NCL ofrece viajes profundamente inmersivos desde finales de abril hasta octubre, con salida desde Seattle, Whittier, Alaska y Vancouver, Columbia Británica. Los huéspedes pueden navegar a bordo de algunos de los barcos más nuevos de la región, como el Norwegian Encore®, el Norwegian Bliss® y el Norwegian Joy®, cada uno de los cuales cuenta con amplios espacios de observación interiores y exteriores y las únicas pistas de carreras en el mar del sector. Además, el Norwegian Jade® realizará viajes de siete días entre Vancouver y Whittier sin días de navegación, ideales para los huéspedes que buscan una experiencia profunda de la ‘La última frontera’.

Para obtener más información sobre la galardonada flota de la compañía y sus itinerarios por todo el mundo, o para reservar un crucero, ponerse en contacto con un agente de viajes, llamar al 931763470 o visitar www.ncl.com.