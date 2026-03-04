iFLYTEK presenta en MWC 2026 su IA segura, soluciones empresariales e inteligencia multilingüe

En el marco de MWC Barcelona 2026, iFLYTEK ha presentado su ecosistema integral de inteligencia artificial bajo el lema ‘AI CONNECTING IDEAS’. Especializada en tecnologías de voz e inteligencia artificial, la compañía ha mostrado cómo la IA puede desplegarse de forma segura, adaptarse a las necesidades locales e integrarse de manera práctica en servicios públicos, empresas y entornos profesionales.

La presencia de iFLYTEK en esta edición se articula en torno a tres áreas principales:

AI Engine Plaza : infraestructura de IA segura, privada y personalizable para su despliegue en empresas y administraciones públicas.

Smart Solution Zone : soluciones de IA basadas en avatares virtuales para ofrecer servicios más inteligentes en distintos sectores.

AI Translation Hub: tecnologías multilingües avanzadas para facilitar la comunicación en entornos globales.

En conjunto, estas tres áreas muestran un ecosistema de IA de extremo a extremo, desde la infraestructura base hasta aplicaciones sectoriales y dispositivos orientados al usuario final.

AI Engine Plaza: infraestructura de IA y plataforma de agentes

En el centro del ecosistema de iFLYTEK se sitúan sus All-In-One AI Solutions y su Agent Platform, diseñadas para facilitar un despliegue privado y personalizado en empresas y administraciones, con el objetivo de desarrollar capacidades de IA seguras, supervisables y adaptadas a cada entorno.

Las All-In-One AI Solutions integran capacidad de cómputo y motores de modelos de gran escala en un sistema local, lo que permite un despliegue seguro y sin conexión que responde a los requisitos de soberanía del dato y cumplimiento normativo.

Por su parte, la Agent Platform permite a las organizaciones desarrollar e implementar con mayor rapidez aplicaciones de IA adaptadas a flujos de trabajo concretos, acelerando el paso desde la configuración inicial hasta sistemas plenamente funcionales y preparados para entornos de negocio.

Vincent Zhan, vicepresidente de iFLYTEK, señaló que la IA debe diseñarse para un uso práctico y construirse sobre una base de confianza. Añadió que en el MWC la compañía está mostrando soluciones que responden a las exigencias empresariales de seguridad, control y fiabilidad, y que además aportan valor real en escenarios de uso concretos.

Smart Solution Zone: mejora de los servicios públicos y comerciales

Sobre esta infraestructura, iFLYTEK ha mostrado cómo sus tecnologías de avatares virtuales pueden mejorar la experiencia de servicio en entornos reales.

Una de las soluciones destacadas es Spark GuideX, un avatar virtual impulsado por IA que ofrece una interacción natural e integra múltiples servicios en una única interfaz. En aeropuertos, por ejemplo, puede centralizar funciones como la bienvenida al usuario, la gestión de consultas, la asistencia en el check-in y la orientación para el embarque desde un mismo terminal, en lugar de depender de mostradores separados. Este mismo enfoque puede aplicarse también a centros de atención al cliente, hoteles, ferias y restaurantes.

AI Translation Hub: IA multilingüe para una comunicación más fluida

iFLYTEK también ha mostrado sus soluciones de IA multilingüe, diseñadas para entornos de trabajo reales en los que resulta clave comunicarse con claridad, registrar decisiones con precisión y pasar del debate a la acción en varios idiomas.

En el centro de esta propuesta se sitúa AINOTE 2, un dispositivo con pantalla tipo papel impulsado por IA que integra transcripción en tiempo real, traducción multilingüe y resumen inteligente en flujos de trabajo vinculados a reuniones y documentación.

Durante el MWC, iFLYTEK también presenta nuevos productos como las iFLYTEK AI Glasses y el AI Interpret Mic, pensados para cubrir necesidades de traducción asistida por IA en distintos escenarios, desde conversaciones cara a cara hasta reuniones profesionales y eventos de gran escala.

El stand de iFLYTEK estará abierto del 2 al 5 de marzo en Hall 4, Stand B20. Los asistentes podrán conocer de primera mano sus innovaciones en IA mediante demostraciones en directo y con el apoyo del equipo de la compañía.

Para más información, visitar: https://bit.ly/406mi7F