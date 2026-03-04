PsicoAbreu conmemora su 30 aniversario con un gran evento corporativo y refuerza su expansión nacional

PsicoAbreu conmemora sus 30 años de trayectoria profesional, consolidándose como uno de los centros de referencia en psicología clínica en España. Para conmemorar estas tres décadas de esfuerzo, evolución y compromiso con la salud mental, la entidad organizará un gran evento el próximo 14 de marzo de 2026 en el Hotel ILUNION Hacienda de Mijas.

La jornada reunirá a todo el equipo humano que forma parte del proyecto: psicólogo, psiquiatra, logopeda, abogado, equipo de atención al paciente, Departamento de Calidad, equipo corporativo y directivo. Será un encuentro diseñado para fortalecer la cohesión interna, compartir logros y seguir construyendo el futuro de la organización desde la unión y el compromiso común.

Este evento coincide con la Convención Anual 2026, que este año se celebrará bajo el lema «Fortaleza», y servirá para conmemorar los 30 años de trayectoria de PsicoAbreu. La jornada incluirá diversas actividades diseñadas para fortalecer la cohesión del equipo y celebrar estos 30 años de crecimiento, innovación y excelencia profesional.

Por la mañana se llevarán a cabo dinámicas participativas y actividades grupales. Tras estas, los asistentes disfrutarán de un cóctel, seguido de un estupendo almuerzo, que ofrecerá un momento de encuentro y distensión. Más tarde dará comienzo la gala conmemorativa, en la que se entregarán reconocimientos, diplomas y obsequios del evento. Además, se habilitará un espacio de recuerdos de estos 30 años, donde todo el equipo podrá participar y rememorar los momentos más importantes de la trayectoria de PsicoAbreu.

Tres décadas de excelencia clínica y empresarial

Desde 1995, PsicoAbreu ha evolucionado hasta convertirse en un referente nacional en el ámbito de la psicología clínica, combinando terapia psicológica avanzada, atención de máxima calidad e innovación constante, respaldada por una sólida estructura organizativa.

Entre los galardones recibidos a lo largo de estos años destacan:

Premio Dr. Fleming a la Excelencia Sanitaria , otorgado por la Sociedad Europea de Fomento Social y Cultural por la calidad de sus servicios sanitarios.

, otorgado por la Sociedad Europea de Fomento Social y Cultural por la calidad de sus servicios sanitarios. Galardón Bienestar y Calidad de Vida (La Razón) , en reconocimiento a su contribución al bienestar psicológico y la mejora de la calidad de vida.

, en reconocimiento a su contribución al bienestar psicológico y la mejora de la calidad de vida. Premio Europeo de Calidad Empresarial , concedido por la Asociación Europea de Economía y Competitividad por su modelo de gestión.

, concedido por la Asociación Europea de Economía y Competitividad por su modelo de gestión. Premio Severo Ochoa al Mérito Sanitario, otorgado por el SECSE, en reconocimiento a tres décadas de liderazgo en psicología clínica y gestión en salud mental.

Estos reconocimientos avalan una trayectoria marcada por la excelencia, la profesionalidad y el compromiso con cada paciente.

Expansión nacional mediante franquicias de psicología y crecimiento en Granada

En el marco de este 30 aniversario, PsicoAbreu continúa ampliando su presencia en el territorio español, acercando su modelo clínico a nuevas ciudades. Una de las incorporaciones más recientes es Granada, donde su equipo de psicólogos en Granada atiende a pacientes con la garantía, experiencia y metodología que caracterizan a la marca.

Este crecimiento forma parte de un plan estratégico de expansión que permite replicar su modelo asistencial en distintos puntos del país, manteniendo los mismos estándares clínicos y organizativos. Dentro de esta línea de desarrollo, la entidad impulsa su red de franquicias de psicología, reforzando su posicionamiento como proyecto empresarial sólido dentro del ámbito sanitario.

PsicoAbreu Empresas: bienestar emocional en el entorno corporativo

Otro de los pilares estratégicos del grupo es PsicoAbreu Empresas, un servicio cada vez más demandado por organizaciones que apuestan por el bienestar emocional de sus trabajadores.

A través de acuerdos anuales, las empresas contratan un cupo de sesiones psicológicas para que todos sus empleados —o determinados departamentos— puedan acceder a apoyo profesional. Este servicio no solo contribuye a mejorar la productividad, sino que favorece un mejor clima laboral, incrementa la satisfacción interna y fortalece el compromiso con la empresa.

30 años mirando al futuro

La celebración del 30 aniversario no solo representa una conmemoración del camino recorrido, sino también una declaración de intenciones hacia el futuro: seguir creciendo, innovando y ampliando el acceso a la salud mental en toda España.

El evento del 14 de marzo será, sin duda, una jornada inolvidable para todo el equipo de PsicoAbreu, que celebra tres décadas de dedicación incansable al cuidado psicológico y al desarrollo empresarial en el ámbito sanitario.