Zunder inaugura su estación de carga en Sedaví (Valencia) tras reconstruir los daños causados por la DANA

Zunder, operador líder de carga ultrarrápida para vehículos eléctricos en el sur de Europa, ha reabierto oficialmente su estación de carga ultrarrápida en Sedaví (Valencia) tras los trabajos de recuperación realizados como consecuencia de los graves daños provocados por las inundaciones que afectaron a la Comunitat Valenciana el pasado 29 de octubre de 2024.

La estación, situada en el aparcamiento del Parque Comercial Sedaví y con acceso directo desde las salidas 10 y 11 de la V-31, a apenas siete kilómetros del centro de Valencia, vuelve a estar operativa en un punto estratégico para la movilidad eléctrica en el área metropolitana y en el eje mediterráneo. Su ubicación facilita los desplazamientos entre las provincias de Valencia, Alicante y Castellón, así como la conexión hacia Cataluña y la Región de Murcia, reforzando un corredor clave para el tráfico de largo recorrido y profesional.

Tras quedar inoperativa a causa de la DANA, Zunder ha desarrollado un intenso trabajo técnico y operativo para restablecer plenamente el servicio. La inversión inicial destinada a la construcción y puesta en marcha de la estación en 2023 fue de aproximadamente un millón de euros. Tras los daños sufridos durante las inundaciones, la compañía ha destinado cerca de 500.000 euros adicionales a la renovación integral de los cargadores y equipos, elevando la inversión total del proyecto a alrededor de 1,5 millones de euros.

La estación dispone de 16 conectores CCS con potencias de hasta 360 kW, ofreciendo carga ultrarrápida tanto a usuarios particulares como a flotas profesionales. Su reapertura no solo recupera un emplazamiento estratégico, sino que refuerza la capilaridad y la potencia disponible en una de las comunidades autónomas con mayor dinamismo en la adopción del vehículo eléctrico y en el desarrollo del Corredor Mediterráneo.

En la Comunitat Valenciana, Zunder cuenta ya con 52 puntos de carga operativos, 44 de ellos en la provincia de Valencia, configurando una red que da servicio a los principales corredores y nodos urbanos del territorio. Esta presencia permite acompañar el crecimiento sostenido de las matriculaciones de vehículo eléctrico en la región.

«La reapertura de Sedaví demuestra la capacidad de respuesta de la compañía y nuestra apuesta por infraestructuras preparadas para acompañar el crecimiento del vehículo eléctrico», señala Roberto Vaquero, director de Proyectos de Zunder.

Por su parte, Manuel Argüelles, director general de Energía y Minas de la Generalitat Valenciana, ha subrayado que «la electrificación de la movilidad es un eje dentro de la estrategia energética valenciana». Asimismo, ha destacado que la Comunitat Valenciana ha sido pionera en el desarrollo de leyes que simplifican la legalización de puntos de recarga, favoreciendo la implantación de este tipo de infraestructuras.

Según datos de ANFAC, los turismos electrificados cerraron 2025 con 225.616 unidades matriculadas, un 94,6 % más que en 2024 y cerca del 19,6 % del total del mercado nacional. En este contexto, la Comunitat Valenciana se consolida como uno de los territorios con mayor ritmo de adopción, con más de 25.800 vehículos electrificados registrados en 2025.