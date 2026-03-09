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Caja de Ahorros supera B/.6,900 millones en activos y consolida su solidez financiera en 2025

Bajo la gestión de Andrés Farrugia, Caja de Ahorros cerró el ejercicio 2025 con resultados financieros robustos, alcanzando B/.6,911 millones en activos totales y reafirmando su posición como una de las instituciones más sólidas del sistema bancario panameño

Caja de Ahorros supera B/.6,900 millones en activos y consolida su solidez financiera en 2025
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Los estados financieros auditados reflejan una gestión prudente, sostenible y alineada con los estándares regulatorios, respaldada por una estrategia de crecimiento responsable y fortalecimiento patrimonial. 

Al cierre del período, la entidad reportó una utilidad neta de B/.41.1 millones, consolidando su estabilidad en un entorno económico dinámico.

La cartera de préstamos ascendió a B/.4,943 millones, evidenciando el respaldo continuo a familias, emprendedores y sectores productivos estratégicos del país. 

Por su parte, los depósitos totales superaron los B/.5,630 millones, indicador que refleja la confianza sostenida de los clientes en la institución estatal.

Liderazgo estratégico y visión de Andrés Farrugia
Bajo la dirección del gerente general, Andrés Farrugia, la entidad ha fortalecido su modelo de gestión enfocado en sostenibilidad financiera, eficiencia operativa y transformación digital.

«Los resultados obtenidos en 2025 confirman la solidez estructural de la institución y el compromiso permanente con el desarrollo económico del país. Hemos fortalecido nuestra posición patrimonial, optimizado nuestros indicadores financieros y ampliado el alcance de nuestros servicios, manteniendo un enfoque responsable y sostenible«, afirmó Andrés Farrugia.

Entre los principales indicadores destacan:

  • Índice de adecuación de capital de 14.41 %, superior a los requisitos regulatorios vigentes.
  • Rentabilidad sobre activos (ROA) de 0.61 % y rentabilidad sobre patrimonio (ROE) de 10.41 %, reflejo de eficiencia en la gestión del capital.
  • Más de 51 millones de transacciones digitales, resultado del proceso de modernización tecnológica y fortalecimiento de canales electrónicos.

Estos resultados confirman la consolidación de Caja de Ahorros como una institución con capacidad operativa, respaldo patrimonial y liderazgo en inclusión financiera, atendiendo a más de 650,000 clientes a nivel nacional.

Proyección hacia 2026
La institución indicó que su estrategia para 2026 continuará enfocada en fortalecer la solvencia, ampliar el acceso al crédito productivo y profundizar la digitalización de servicios, manteniendo una política de crecimiento sostenible y una administración prudente del riesgo.

El desempeño registrado en 2025 ratifica el papel de la banca estatal como motor de estabilidad y desarrollo económico en Panamá, en un entorno financiero que exige disciplina, innovación y responsabilidad institucional.

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