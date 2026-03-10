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Digital 1to1 Special Edition incorpora zona de exhibición y área de contenidos abierta

Madrid acogerá los próximos 17 y 18 de marzo una nueva edición de Digital 1to1 Special Edition, un encuentro que reúne a responsables de e-commerce, retail, marketing, tecnología e innovación del ecosistema digital

Digital 1to1 Special Edition incorpora zona de exhibición y área de contenidos abierta
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Los próximos 17 y 18 de marzo en Madrid se celebrará Digital 1to1 Special Edition. Tras más de doce años conectando a decisores del sector e-commerce, retail y tecnología, el evento evoluciona su formato incorporando una zona de exhibición tecnológica y un área de contenidos con más de 40 conferencias y mesas redondas, ampliando así las formas de participación para profesionales del sector digital.

Esta nueva estructura permitirá que directivos de marcas digitales, retailers y responsables de e-commerce puedan acceder al evento a través de dos vías complementarias. Por un lado, el formato tradicional de reuniones 1to1 con agenda personalizada, basado en el sistema de matchmaking inteligente que conecta a empresas con proveedores tecnológicos según sus necesidades estratégicas.

Por otro, el evento abrirá el acceso, previa validación, a profesionales de tiendas online, retailers y marcas que deseen asistir a la zona de exhibición y al área de contenidos, donde se concentrarán presentaciones, conferencias y debates con expertos del ecosistema digital durante todo el día. Este acceso permitirá conocer de primera mano las soluciones tecnológicas más innovadoras y escuchar a líderes del sector compartir experiencias, tendencias y estrategias de crecimiento.

El programa abordará algunos de los principales retos del comercio digital actual, con temas como la evolución del e-commerce, la transformación del retail impulsada por la inteligencia artificial, las nuevas estrategias de personalización, la optimización de la experiencia de cliente o la integración tecnológica en operaciones y marketing digital. El detalle completo de las sesiones puede consultarse en el programa oficial del evento: https://digital1to1.com/es/programa/.

Madrid ha sido elegida como sede por su consolidación como uno de los principales hubs tecnológicos y digitales del sur de Europa, además de su papel como puente natural entre los ecosistemas empresariales europeo e iberoamericano.

Los profesionales de marcas, retailers y e-commerce interesados en asistir a la zona de contenidos y exhibición pueden solicitar su acceso a través del siguiente enlace: https://app.digital1to1.com/specialedition2026/es/registration.

Código: RAKUDL26.

 *Acceso sujeto a validación.

Para más información, visitar https://digital1to1.com/es/special-edition/.

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