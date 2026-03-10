Mapfre lanza Mapfre Contigo, un nuevo servicio que alerta de riesgos meteorológicos extremos

Gracias al cruce de datos meteorológicos y datos geográficos, basados en el código postal de la vivienda asegurada, el sistema avisa de los riesgos de frío extremo, vientos fuertes, tormenta, nieve, olas de calor o danas. Además, de producirse un siniestro, los canales de comunicación dan la opción de que el cliente presente el parte de manera digital.
Mapfre ofrece a todos los clientes de su seguro de hogar la posibilidad de acceder a este servicio de manera gratuita, rápida y fácil, con el objetivo de proteger a los asegurados y sus bienes de cualquier posible incidencia meteorológica. De hecho, en el caso de tener más de una residencia asegurada por la compañía, el sistema se aplicaría a todas las establecidas por el cliente.
El sistema funciona de la siguiente manera: se detectan riesgos meteorológicos en la ubicación correspondiente al código postal de la vivienda asegurada y Mapfre Contigo genera una serie de respuestas acorde a las alertas, que manda por la app de Mapfre o por WhatsApp, según el canal que haya activado el usuario. Se envían dos o tres mensajes, respectivamente.
- Avisos nominativos de las alertas rojas y naranjas que pueden suceder en la zona del hogar asegurado. El mensaje incluye consejos preventivos en función del tipo de fenómeno meteorológico.
- Enlace para acceder al parte de manera digital, en caso de que sea necesario.
- ¿Qué tal ha ido? Posteriormente, el sistema pregunta por la situación y desactiva la alerta. Procede entonces a enviar una encuesta de satisfacción por WhatsApp.
Mapfre Contigo es una apuesta más de la compañía por la personalización del seguro y por la protección de las personas. Responde a los valores de eficiencia, agilidad, innovación, seguridad y foco en la prevención que promueve la aseguradora y potencia el servicio de sus seguros de hogar.
Mapfre es la principal aseguradora española en el mundo. En España cuenta con 7,2 millones de clientes, alrededor de 11.000 empleados y 3.200 oficinas distribuidas por todo el territorio. En 2025, las primas de Mapfre en España crecieron un 11,1%, hasta los 9.622 millones de euros y el beneficio neto ascendió a 436 millones de euros, un 24,5% más que en el ejercicio anterior.