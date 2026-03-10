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Un nuevo Indiana Jones aparece en el mundo del cómic

El guionista Nacho Golfe y el ilustrador Daniel Azconegui presentan Las Reliquias de Hitler, una aventura de arqueología secreta inspirada en las expediciones reales del Tercer Reich en busca de objetos místicos y legendarios. El cómic acaba de lanzarse en la plataforma de Verkami

Un nuevo Indiana Jones aparece en el mundo del cómic
Archivado en: Notas de Prensa

Las expediciones nazis en busca de reliquias y objetos legendarios forman parte de uno de los episodios más enigmáticos de la historia del siglo XX. A partir de ese contexto real nace Las Reliquias de Hitler, un cómic de aventuras que combina historia, misterio y acción en una trama que recuerda al espíritu clásico de Indiana Jones.

La obra imagina un enfrentamiento entre los investigadores del Tercer Reich y una misteriosa orden secreta encargada de proteger desde hace siglos algunos de los objetos más poderosos de la historia.

El proyecto se encuentra actualmente en campaña en Verkami, donde los lectores pueden apoyar la publicación del libro y reservar su ejemplar antes de su llegada a imprenta.

Un cómic pintado página a página
El guion corre a cargo del autor Nacho Golfe, mientras que el apartado gráfico ha sido realizado por el ilustrador Daniel Azconegui, quien ha pintado todas las páginas mediante técnicas tradicionales de acuarela y acrílico, con unos resultados espectaculares.

El cómic contará con más de 70 páginas a todo color y una edición especialmente cuidada que incluirá un desplegable central integrado en la historia, concebido como uno de los momentos visuales más espectaculares de la obra.

La campaña de Verkami funciona como una preventa que permitirá financiar la primera edición del libro y ofrecer a los lectores recompensas exclusivas durante el periodo de lanzamiento.

Sobre los autores
Nacho Golfe es guionista de cómic y autor de literatura infantil con más de 150.000 ejemplares vendidos. Entre sus trabajos destaca Onoda: Último Soldado Imperial, una novela gráfica basada en la increíble historia real del soldado japonés Hiroo Onoda, quien permaneció oculto en la isla de Lubang durante casi treinta años tras el final de la Segunda Guerra Mundial.

Golfe compagina su labor como escritor con su trabajo como docente y desarrolla proyectos tanto en el ámbito del cómic histórico como de la literatura infantil.

Daniel Azconegui es ilustrador especializado en pintura tradicional. Su estilo se caracteriza por el uso de acuarela y acrílico aplicados directamente sobre las páginas, un proceso artesanal que aporta a la obra una estética pictórica poco habitual en el cómic contemporáneo.

Cómo apoyar el proyecto
La campaña de Las Reliquias de Hitler ya está disponible en Verkami, donde se pueden ver páginas del cómic y apoyar su publicación.

Más información:
https://vkm.is/reliquiashitler

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