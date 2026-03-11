Naturr multiplica por seis sus ventas en 2025 y abre una nueva ronda de inversión para acelerar su crecimiento

Naturr, marketplace especializado en alimentos artesanales elaborados por pequeños productores, ha cerrado el ejercicio 2025 multiplicando por seis sus ventas respecto al año anterior. La compañía, fundada por David Rubio Mateos y Víctor Hernández, ha iniciado además una nueva ronda de inversión con el objetivo de acelerar su crecimiento, potenciar el contenido en vídeo dentro de su plataforma y preparar su expansión a la Unión Europea.

La startup nació en 2022 con el propósito de mejorar la distribución de alimentos artesanales elaborados principalmente en entornos rurales, productos que en muchos casos cuentan con escasa presencia en los canales tradicionales de distribución. En su catálogo se incluyen alimentos elaborados como quesos, conservas, miel o ibéricos, caracterizados por su producción limitada y su origen local.

Una experiencia de compra basada en el vídeo

Uno de los elementos diferenciales del proyecto es su apuesta por el vídeo como herramienta para conectar a productores y consumidores. A través de su aplicación, los propios productores explican las características de sus productos, el origen de las materias primas y el proceso de elaboración mediante vídeos cortos, en una experiencia de navegación inspirada en plataformas de contenido social.

De esta forma, los clientes pueden conocer de primera mano aspectos como la elaboración de un queso artesanal, el entorno de producción o el trabajo del productor, aportando contexto y valor al producto.

Modelo logístico directo del productor al cliente

El modelo logístico de la plataforma se basa en un sistema de dropshipping en el que los pedidos se preparan directamente por los productores, mientras que Naturr gestiona el proceso comercial y la coordinación logística. Esto permite reducir intermediarios y facilitar que pequeños productores puedan vender sus productos en toda España.

Actualmente, la plataforma permite a los productores comercializar sus productos a nivel nacional con entregas aproximadas en 48 horas, mientras la compañía trabaja en su futura expansión a mercados europeos.

Crecimiento e interés inversor

El fuerte crecimiento registrado en 2025 ha despertado el interés de distintos inversores. Entre ellos se encuentra Alfonso Tomás, CEO y cofundador de PcComponentes, quien ya participó en la primera ronda de financiación de la compañía y lidera nuevamente la segunda.

La nueva ronda tiene como objetivo captar 300.000 euros. Según la compañía, aproximadamente el 80% del capital ya se encuentra comprometido, mientras que el resto se ha abierto a pequeños inversores a través de la plataforma Startupxplore, permitiendo participar desde importes de 500 euros.

Objetivo: convertirse en referente europeo

Los recursos obtenidos en la operación se destinarán principalmente al crecimiento de la base de productores y clientes, así como al desarrollo de la versión 2 de su plataforma tecnológica, con la que la empresa pretende automatizar procesos, mejorar la eficiencia operativa y potenciar el uso del vídeo como herramienta de descubrimiento de productos.

De cara al futuro, la compañía plantea un modelo en el que consumidores europeos puedan comprar alimentos artesanales de distintos países a través de una experiencia digital unificada, con el objetivo de consolidarse como una plataforma de referencia en la categoría de alimentos artesanales a nivel europeo.