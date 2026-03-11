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Nulo aterriza en España junto a IskayPet para revolucionar la nutrición premium para mascotas

Respaldada por atletas de élite, Nulo trae al mercado español su filosofía de nutrición deportiva para perros y gatos

Nulo aterriza en España junto a IskayPet para revolucionar la nutrición premium para mascotas
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La marca Nulo, referente internacional en nutrición premium para mascotas, aterriza por primera vez en España gracias a una alianza estratégica con el Grupo IskayPet. Desde este mes, los pet parents españoles pueden encontrar los productos de Nulo en Kiwoko (tiendas físicas y en línea) y en Tiendanimal (en línea), dos marcas líderes del sector pet-care del país.

Respaldada por atletas de clase mundial, Nulo aplica principios de la nutrición deportiva al bienestar animal: rendimiento, vitalidad, longevidad y bienestar diario.

La llegada de Nulo refuerza su compromiso con un mercado español en crecimiento, donde los consumidores demandan cada vez más productos naturales, nutritivos y de alta calidad para sus mascotas.

«Estamos encantados de traer Nulo a España junto a IskayPet», afirma Michael Landa, fundador y CEO de Nulo. «España es un mercado importante y de rápido crecimiento para la nutrición premium de mascotas, con pet parents que buscan cada vez más productos naturales y de alta calidad. Nulo está entusiasmado por apoyar esta evolución con nuestras recetas nutritivas basadas en la ciencia».

Desde IskayPet subrayan la importancia de incorporar una marca diferencial en su portafolio: «En IskayPet, estamos comprometidos a ofrecer a los pet parents en Iberia los mejores productos y soluciones para apoyar el bienestar de sus mascotas», señala Aly Meyers, Chief Commercial Officer de IskayPet Group. «Asociarnos con Nulo nos permite llevar a España una marca innovadora de nutrición premium, respondiendo a la creciente demanda de recetas funcionales y de alta calidad que ayudan a las mascotas a vivir vidas más sanas y felices».

Fundada con la misión de «Fuel Incredible®» (energizar increíblemente) -la marca ofrece a las mascotas una nutrición que apoye vidas largas, sanas y activas-, Nulo se ha consolidado como una de las marcas premium de mayor crecimiento a nivel global. Sus recetas, ricas en proteína animal, bajas en carbohidratos y formuladas con ingredientes funcionales (como probióticos, omega-3 y omega-6), están diseñadas para favorecer la energía diaria, el desarrollo muscular, la digestión y la salud integral de perros y gatos.

IskayPet es el grupo líder en el sector del cuidado de mascotas en la Península Ibérica. Formado en 2020, el grupo integra las marcas Kiwoko y Tiendanimal, los servicios veterinarios de Clínicas Kivet y Clinicanimal, así como sus marcas de peluquería. Actualmente, IskayPet opera 333 tiendas, múltiples canales online, 59 clínicas veterinarias, 162 salones de peluquería, un hospital veterinario y cuenta con más de 4.000 empleados en España y Portugal.

Los productos ya están disponibles en tiendas Kiwoko de todo el país y en www.kiwoko.com, así como en línea en www.tiendanimal.es.

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