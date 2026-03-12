La LiberNovo Omni gana el iF DESIGN AWARD 2026 por su innovador diseño ergonómico

LiberNovo anunció con orgullo que su producto principal, la LiberNovo Omni, ha ganado el prestigioso iF DESIGN AWARD 2026 en la categoría Product Design – Beauty/Wellness. El iF DESIGN AWARD es uno de los concursos de diseño más prestigiosos del mundo, que reconoce logros sobresalientes en diseño en términos de innovación, funcionalidad y experiencia del usuario.

Desarrollada para revolucionar la experiencia de permanecer sentado durante largos periodos, la LiberNovo Omni es un producto que crea una nueva categoría de soluciones de asiento: la silla ergonómica dinámica. La silla no obliga a las personas a permanecer en posiciones fijas; en cambio, se adapta a las posiciones naturales del cuerpo y al movimiento a lo largo del día.

Esta silla galardonada incorpora tecnologías ergonómicas inteligentes para mejorar la comodidad del usuario, la salud de la columna vertebral y el soporte al movimiento. Entre ellas se encuentra el innovador sistema Dynamic Support de LiberNovo, que se ajusta automáticamente a los cambios de postura, así como un marco ergonómico ajustable diseñado para garantizar una correcta alineación de la columna durante periodos prolongados de uso.

Al aprovechar ingeniería avanzada y diseño centrado en el ser humano, la LiberNovo Omni aborda uno de los mayores problemas de los lugares de trabajo modernos: el riesgo de problemas de salud derivados de permanecer sentado durante largas horas. La silla promueve simultáneamente el movimiento natural y el soporte corporal.

El diseño fue creado por el equipo de diseño de LiberNovo con sede en Shenzhen, bajo la dirección de Zhenxu Wang, en colaboración con Kairos Innovation. Juntos se propusieron desarrollar un nuevo paradigma en asientos ergonómicos que vaya más allá del soporte estático para incorporar una interacción dinámica entre la silla y el cuerpo humano.

El iF DESIGN AWARD, fundado en 1954, se considera un referente global de excelencia en diseño. Cada año, miles de propuestas de todo el mundo son evaluadas por un jurado independiente compuesto por expertos internacionales en diseño. En 2026, se presentaron más de 10.000 candidaturas procedentes de más de 60 países, lo que convierte este reconocimiento en un honor especialmente prestigioso.

Ganar el iF DESIGN AWARD reforzará la misión de LiberNovo de impulsar el futuro del diseño de asientos ergonómicos. La empresa considera que el entorno laboral moderno requiere diseños que destaquen tanto la productividad como el bienestar físico a largo plazo.

Acerca de LiberNovo

LiberNovo es una marca de mobiliario ergonómico impulsada por el diseño cuya misión es mejorar la forma en que las personas se sientan, trabajan y se mueven. La marca utiliza ingeniería avanzada y principios de diseño centrados en el ser humano para crear soluciones ergonómicas inteligentes para el futuro de los espacios de trabajo creativos.

Su producto insignia, la LiberNovo Omni, es pionero en la ergonomía dinámica, redefiniendo las sillas de oficina tradicionales con soporte adaptativo y un diseño centrado en el movimiento en lugar de posiciones estáticas.

Acerca del iF DESIGN AWARD

El iF DESIGN AWARD es uno de los principales reconocimientos de diseño del mundo, que premia logros sobresalientes en diseño de producto, comunicación y servicios, así como en arquitectura y experiencia de usuario. La organización independiente iF International Forum Design GmbH organiza el premio con un jurado global de expertos en diseño que evalúan las candidaturas según criterios de innovación, funcionalidad e impacto.

Todos los diseños ganadores se muestran en ifdesign.com, la plataforma global oficial de los diseños premiados con el iF DESIGN AWARD.