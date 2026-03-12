El precio mediano de oficinas y edificios comerciales en Madrid sube un 7,7%, mientras cae el promedio

El mercado de oficinas y edificios comerciales en venta en la Comunidad de Madrid, con especial foco en la ciudad de Madrid, registra un incremento del 7,7% en el precio mediano respecto a noviembre de 2024, según la 5.ª oleada del Estudio de Mercado de GSG Business Hub. El valor mediano de la muestra se sitúa en 700.000 euros.

El informe, elaborado a partir de datos capturados en mayo de 2025, analiza 583 propiedades comerciales en venta. El estudio detecta una mayor concentración de la oferta en activos de gran formato: el 47,5% del inventario corresponde a inmuebles de más de 400 m² y más del 71% se concentra en superficies superiores a 200 m².

Por zonas, el análisis refleja una fuerte dispersión de precios. Salamanca lidera con una mediana de 9.021 euros por metro cuadrado, mientras que Coslada se sitúa en 1.132 euros por metro cuadrado.

«El dato más relevante es el cambio en la composición de la oferta: sube el precio mediano, gana peso el gran formato y la corona metropolitana mantiene oportunidades de escala a precios competitivos», señala Felix Arroyo, CEO de GSG Business Hub.

El estudio también señala la entrada de Pozuelo de Alarcón, Las Matas, Villa de Vallecas y Coslada en el Top 20 por volumen de oferta. En paralelo, el mercado continúa fragmentado desde el punto de vista de la oferta, ya que ningún anunciante supera el 10,5% del inventario analizado.

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Metodología

En cuanto a la metodología, la base válida pasa de 663 activos en noviembre de 2024 a 583 en mayo de 2025, mientras la extracción bruta aumenta de 1.021 a 1.133 registros.

GSG Business Hub atribuye esta diferencia a un proceso de depuración más exigente, con mayor filtrado geográfico, exclusión de tipologías no objetivo y deduplicación más exhaustiva.

El informe completo puede consultarse en: https://gsgbusinesshub.com/mercado-inmobiliario-en-madrid-mayo-2025/

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Sobre la empresa

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