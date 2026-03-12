realme 16 Pro series introduce 200MP para llevar la fotografía de la gama media a otro nivel

realme, la marca de smartphones de más rápido crecimiento en el mundo, impulsa la fotografía móvil con inteligencia artificial con la nueva realme 16 Pro series. Los modelos realme 16 Pro+ y realme 16 Pro están pensados para usuarios que buscan mayor control creativo y precisión en cada captura.

Ambos dispositivos incorporan un sistema fotográfico versátil, liderado por una cámara principal de 200 MP con estabilización óptica (OIS), capaz de capturar imágenes con gran nivel de detalle, amplio rango dinámico y mejor rendimiento en condiciones de poca luz.

Además, integran un teleobjetivo periscópico con zoom óptico de 3,5x a 10x y OIS, que permite capturar retratos y escenas a larga distancia manteniendo claridad y estabilidad.

AI Portrait Glow: iluminación inteligente para retratos

El realme 16 Pro+ incorpora AI Portrait Glow, una tecnología de iluminación avanzada diseñada para mejorar los retratos de forma natural. Esta función optimiza la iluminación facial para ofrecer una luz equilibrada, tonos de piel naturales y una luminosidad suave.

Además, mejora el rendimiento en entornos nocturnos o con poca luz, permitiendo capturar retratos más claros y detallados sin depender de condiciones de iluminación favorables.

Una experiencia fotográfica impulsada por IA

La innovación se extiende a toda la serie, que integra diversas herramientas basadas en inteligencia artificial para mejorar la experiencia fotográfica. Entre ellas destaca AI Photo Editor, que permite editar imágenes mediante comandos de texto o voz, y AI Clip Creator, diseñado para generar contenido para redes sociales de forma rápida. También incorporan LumaColor Image, un motor de procesamiento cromático que optimiza el color y contribuye a obtener retratos más naturales.

El realme 16 Pro+ combina estas funciones con su sensor de 200 MP y sistema óptico avanzado, permitiendo mejorar la iluminación sin comprometer la nitidez ni la fidelidad del color. Además, su desenfoque óptico aporta un efecto visual similar al de cámaras profesionales, junto con optimización automática de escena y encuadre mediante IA.

Por su parte, el realme 16 Pro ofrece herramientas como Vibe Master Mode, que permite personalizar el estilo visual antes de capturar la imagen, y AI Smart Framing, que analiza la escena en tiempo real para mejorar la composición. También integra AI Best Shot, que selecciona el mejor momento de la captura a partir de varios microfotogramas.

Dos visiones de la IA en fotografía: iPhone 17e y realme 16 Pro Series

Ante la expectativa por el lanzamiento del iPhone 17e, la serie realme 16 Pro destaca por su enfoque en la fotografía impulsada por IA. Mientras realme potencia la cámara como herramienta creativa desde la captura hasta la edición y generación de contenido, Apple Intelligence se orienta a mejorar la experiencia general del dispositivo, con funciones fotográficas centradas en reconocimiento de escenas, ajustes automáticos de exposición o eliminación de objetos.

La serie 16 Pro refuerza el retrato móvil como uno de sus pilares, integrando inteligencia artificial para optimizar iluminación y detalle tanto en fotografía como en vídeo, con funciones avanzadas pensadas para el uso cotidiano.