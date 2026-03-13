Expertos internacionales analizan en Madrid los riesgos de incendio en los edificios y los retos normativos

Las ponencias y el debate dejaron un consenso claro: la actualización del Código Técnico de la Edificación (CTE) y su Documento Básico de Seguridad en caso de Incendio (DB-SI) representa una oportunidad histórica que no puede desaprovecharse. Los expertos coincidieron en la necesidad de exigir soluciones no combustibles en edificios de gran altura o uso sensible, limitar los ensayos a gran escala como vía alternativa al cumplimiento normativo, y reforzar la información a ciudadanos y comunidades de propietarios.

La jornada, inaugurada por el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, contó con ponencias de Xinyan Huang (Universidad Politécnica de Hong Kong), Juan Ferrer (Pixeling), José Carlos Pérez (Ayuntamiento de Madrid) y la ponencia magistral de José Torero (University College de Londres), quien analizó las lecciones del incendio de la Torre Grenfell y el papel de los ensayos a gran escala en la certificación de materiales. La jornada concluyó con una mesa redonda sobre edificios de alto riesgo en la que participaron Andrés Pedreira (OBS), José Torero (UCL), Juan Caro López (COGITIM) y Sofía Galán Rivera (Arup).

«Hoy nuestra reunión la hacemos con un mayor número de entidades que cuando comenzamos. Actualmente hay 24 entidades adheridas, desde bomberos hasta ingenieros. Esta adhesión refleja la convicción de que necesitamos un cambio normativo en nuestro país. Más de 800 jefes de bomberos y 35.000 ingenieros nos apoyan; esto demuestra que la sociedad y los profesionales consideran urgente actualizar nuestra normativa. Los resultados son impactantes: el 91% de los españoles está muy preocupado por el uso de materiales combustibles en sus edificios, y nueve de cada diez ciudadanos expresan preocupación por la seguridad de sus viviendas. Este borrador que presentamos desde el OBS propone soluciones concretas; estamos a la cola de Europa y no podemos permitirnos retrasos. Debemos seguir luchando por un cambio normativo, porque solo así podremos avanzar en la protección de nuestros edificios», destacó Andrés Pedreira, director del Observatorio de Nuevos Riesgos de Incendio.

Sobre el Observatorio de Nuevos Riesgos de Incendio

El Observatorio Nuevos Riesgos de Incendio (OBS) es una plataforma encargada de monitorear y analizar diversos tipos de riesgos que pueden afectar, derivados de las nuevas tecnologías tras el proceso de descarbonización, como las instalaciones fotovoltaicas, las nuevas formas de almacenamiento de energía mediante baterías de ion litio, hidrógeno verde, etc. Su objetivo principal es mejorar la capacidad de anticipación y respuesta ante posibles situaciones de riesgo.

En esta línea, cuenta con el Manifiesto por un cambio regulatorio para la protección contra el fuego en edificios en España, cuyo propósito es endurecer las exigencias a los productos y sistemas utilizados en fachadas, una de las vías más rápidas de transmisión de incendios en un edificio. Actualmente, 22 entidades del ámbito de la ingeniería, la seguridad y la edificación que se han adherido a este manifiesto fundacional del OBS para reclamar al Gobierno una revisión de la actual normativa española en materia de protección contra incendios en los edificios.