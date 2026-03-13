Zucchetti impulsa la automatización en asesorías y despachos

El fabricante de soluciones empresariales IT, Zucchetti Spain, patrocina un año más el Congreso Transformación Digital en los Despachos Profesionales, dirigida a asesorías y despachos que buscan soluciones innovadoras para mejorar su gestión.

En la anterior edición, celebrada en formato digital debido a la alerta meteorológica en Valencia, Zucchetti Spain recibió el premio Innovación por haber lanzado el primer operador IA de nómina

Zucchetti Spain patrocina un año más el Congreso Transformación Digital en los Despachos Profesionales, celebrado los días 12 y 13 de marzo en el Palacio de Congresos de Valencia. El evento se ha centrado en la «gestión interna en el despacho y el impacto de la Inteligencia Artificial»

En este escenario marcado por las nuevas oportunidades que brinda la IA, el fabricante de software ha presentado sus soluciones para automatizar e impulsar la innovación en la gestión de los despachos y asesorías.

Una oportunidad para abordar el cambio tecnológico en asesorías y empresas

El XI Congreso de Transformación de Despachos Profesionales ha tenido como ejes principales la colaboración entre personas, la adaptación de los despachos y asesorías al futuro, la automatización de procesos y el papel de los agentes de IA en la gestión de nóminas, un área en la que Zucchetti cuenta con soluciones innovadoras como Zucchetti HR Nómina, reconocida en la edición anterior de los Premios Pasión por el Despacho, en la categoría «Innovación» por brindar el primer operador IA de nómina del mercado.

Este evento, que ha reunido a múltiples profesionales en el sector de las asesorías fiscales, legales y laborales, ha sido una gran oportunidad para conocer de primera mano soluciones empresariales para la transformación digital del despacho para impulsar la rentabilidad del despacho y mejorar la productividad interna, con soluciones que ayuden a ahorrar tiempo, minimizar errores y facilitar la gestión de RRHH desde una óptica digital orientada a la máxima eficiencia.

Zucchetti muestra sus soluciones de nómina con IA

Durante este evento, Zucchetti Spain ha puesto una vez más de manifiesto su compromiso con las asesorías y despachos, mostrando sus soluciones específicas para la gestión de nóminas con IA, y su portfolio para asesorías y despachos.

La ventaja competitiva de su solución de nómina consiste en la integración de todos los procesos implicados en el cálculo, desde el registro digital de las horas trabajadas a los gastos de viaje y todas las particularidades de cada contrato. Unificar los datos de personas en un solo ecosistema de soluciones es la base para que empresas y despachos puedan automatizar el cálculo, confección, firma y envío de las nóminas mes a mes, y sin errores, haciendo que esta tarea deje de ser manual y pueda estar 100% automatizada.

El operador IA de nóminas de Zucchetti Spain facilita la labor del personal de RRHH, ayudando a ahorrar tiempo y evitar errores, así como disponer de cualquier información relevante para automatizar las tareas administrativas en Recursos Humanos.

Además, el fabricante de software actúa como partner tecnológico para que asesorías y despachos puedan ayudar a sus clientes a abordar su digitalización. Pone a disposición de las asesorías todas las soluciones que autónomos y microempresas necesitan para gestionar su negocio, con un único fabricante que les ayuda a simplificar procesos y cumplir con las nuevas normativas.

En esta línea, el XI Congreso Transformación Digital en los Despachos Profesionales ha representado una ocasión de gran valor para que profesionales del sector pudieran conocer estas soluciones y sus ventajas para abordar el cambio tecnológico en un sector que requiere actualizarse para potenciar la rentabilidad.

Sobre el Grupo Zucchetti

Con más de 40 años de historia, una facturación de 1.250 millones de euros en 2024 en su división de software y 9.500 empleados, 2.600 de ellos dedicados en exclusiva al I+D+i, el Grupo Zucchetti es uno de los principales fabricantes de software de Europa y la primera compañía italiana de software desde 2006 (ranking Top5 IT de IDC Italia), con soluciones de gestión de RR.HH., ERP-CRM, robótica, soluciones TPV para hostelería y retail, automatización, Internet de las cosas, M2M y sistemas de control de accesos y videovigilancia. Está presente en más de 30 ciudades de Italia y en 15 países, con oficinas en Francia, Alemania, Rumanía, España, Suiza, Brasil, Reino Unido, EE.UU., Austria, Bulgaria, México, Polonia, Canadá, Emiratos Árabes Unidos y China, un proyecto de expansión en constante crecimiento.

Zucchetti en España

Con más de 35 años de experiencia, Zucchetti Spain es un punto de referencia en el sector TI nacional, con más de 300 empleados y un canal de partners formado por 300 profesionales certificados, una facturación de 24,5 millones de euros en 2025 y más de 4.000 clientes. Su catálogo de soluciones tecnológicas es el más amplio del mercado al sumar a las desarrolladas en España, el portfolio de soluciones de software y hardware del Grupo Zucchetti. Destacan sus soluciones de software de gestión empresarial ERP-CRM, MES, BI, programación y planificación de la producción; gestión de RR.HH., nómina, movilidad y espacios de trabajo; software para asesorías y despachos profesionales, soluciones de automatización documental, hub digital para trámites con la Administración y ciberseguridad.

Mantiene una firme apuesta por la innovación, con centros I+D+i locales, y el apoyo del potente equipo de investigación y desarrollo del Grupo Zucchetti, lo que le ha reportado importantes reconocimientos: «Premio Mejor Proveedor del sector Despachos Profesionales» en 2025 (Premios ProDespachos & Emprendedores), «Premio Innovación 2024» (Premios Pasión por el Despacho); en 2023, «Premio Mejor Software de Gestión Empresarial» (XXIII Premios Byte TI); en 2022, «Premio Innovación» (XXXIII Premios Dirigentes a la Excelencia Empresarial); «Premio Innovación en Desarrollo de Software» en 2021 (Asociación Europea de Economía y Competitividad), «Premio Empresa del Año» en 2019 (Premios Tecnología Siglo XXI), y «Premio Mejor Software de RRHH» en 2019 (Premios El Economista).