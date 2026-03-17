Conciliar con futuro: efr analiza el impacto de la IA en la salud mental laboral

Con motivo del Día Mundial de la Conciliación y la Corresponsabilidad, 23 de marzo, la comunidad efr – Fundación Másfamilia celebrará el 26 de marzo su IV Encuentro anual bajo el lema ‘Conciliar con futuro: Salud mental + Inteligencia Artificial para el bienestar personal y laboral’. La jornada abordará cómo incorporar la IA en la gestión del talento garantizando un uso responsable que proteja la conciliación y el equilibrio entre vida profesional y privada.

Con el apoyo del Club Top30 efr, el encuentro se centrará en el reto de cómo incorporar la tecnología en la gestión de personas sin desdibujar el componente humano del trabajo. El objetivo es aportar criterios prácticos y éticos para mejorar el bienestar, evitando usos que puedan derivar en control o sobrecarga.

La apertura institucional estará a cargo de Rafael Fuertes, director general de efr – Fundación Másfamilia. La ponencia inaugural será impartida por Raúl Alelú Paz, científico y CEO de varias start-ups especializadas en salud mental e inteligencia artificial, quien explicará cómo los avances en IA permiten anticipar posibles problemas psicológicos y reforzar la retención del talento a través del análisis de datos.

El programa se estructurará en dos bloques. El primero analizará el impacto de la IA en el empleo y los retos que plantea para las organizaciones y las personas, desde las inquietudes que genera entre los profesionales hasta los límites éticos que deberían guiar su implantación.

En esta mesa participarán Susana García, profesora de Inteligencia Artificial y autora de varios libros divulgativos sobre esta tecnología, y David Hurtado Torán, líder de innovación en Inteligencia Artificial en Microsoft España y divulgador sobre el impacto de la tecnología en el trabajo y la sociedad.

El segundo bloque se centrará en el papel de la IA como herramienta para impulsar la salud mental y el bienestar en el entorno laboral, explorando cómo puede ayudar a detectar de forma temprana riesgos psicosociales y contribuir a construir entornos de trabajo más saludables.

En este espacio participarán Meritxell Obiols, experta en coaching, liderazgo emocional y bienestar organizacional, y Antonio Artés, catedrático de Inteligencia Artificial en la Universidad Carlos III de Madrid, director de la ELLIS Unit Madrid y cofundador de una start-up que utiliza IA para detectar señales de burnout y salud mental en el entorno laboral.

Ambas mesas incluirán testimonios y buenas prácticas de entidades certificadas efr pertenecientes al Club Top30, que compartirán cómo están aplicando estas herramientas en la prevención de riesgos psicosociales dentro de sus organizaciones.

La jornada finalizará con las conclusiones sobre la convivencia entre personas y tecnología, a cargo de Carmen Soler, embajadora de efr bienestar y directora de RHSaludable; y Eugenio de Andrés, ingeniero informático y experto en innovación y transformación a través de la inteligencia artificial. El cierre institucional lo realizará Roberto Martínez, director de Iniciativa efr.

Los medios de comunicación interesados en asistir y cubrir el IV Encuentro Anual de la Comunidad efr podrán solicitar su acreditación y ampliar información (programa, opciones de entrevistas con ponentes) contactando con el equipo de Ccomunicación de efr.

El Club Top30 efr está integrado por compañías líderes en sus respectivos sectores: Admiral Seguros, Aigües de Barcelona, Banco Santander, Bankinter, CaixaBank, Campofrío, CAPSA FOOD, Cesce, Consum, Ecoembes, EDP, Enagás, ICO, IFEMA MADRID, Johnson & Johnson, Línea Directa, Mahou San Miguel, MAPFRE, Mutua Madrileña, Mutualia, Naturgy, Pascual, Pelayo, Peñarroya, Reale Seguros, Sener y Wolters Kluwer.

Sobre efr

efr es una iniciativa de la Fundación Másfamilia, una organización de impacto social con más de 20 años de trayectoria. Nuestro propósito es inspirar y guiar a las organizaciones hacia una cultura centrada en las personas, donde la conciliación, la diversidad y la inclusión sean pilares fundamentales que transformen no solo el entorno laboral, sino también la sociedad en su conjunto. La certificación efr es un modelo internacional de dirección de personas que, formando parte de la RSE y la Gestión de la Excelencia, se ocupa de avanzar y dar respuestas en materia de responsabilidad y respeto a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. La certificación efr de Fundación Másfamilia ha sido reconocida por las Naciones Unidas y por el programa Interreg Europe como «Good practice» por impulsar políticas de gestión de conciliación dentro de las empresas, considerando las necesidades de los empleados y ofreciendo a las entidades una serie de directrices para ser más conscientes del ambiente de trabajo que brindan a sus colaboradores.