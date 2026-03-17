El Grup Cooperatiu TEB reclama una mayor accesibilidad e inclusión en el acto final de su 60º aniversario

El acto final de los 60 años del Grup Cooperatiu TEB sirvió para repasar los momentos claves de la historia de la entidad con la proyección de los vídeos cortos Records que ens fan créixer (Recuerdos que nos hacen crecer) —sobre el pasado de la entidad— y Som futur (Somos futuro) —sobre el presente y cómo se visualiza el futuro del TEB. Además, también se proyectó el vídeo grabado en el Parlament de Catalunya Missió: accessibilitat, que simula un hackeo en la institución para que incorpore la lectura fácil en la tramitación de todas las iniciativas parlamentarias. Este vídeo cuenta con las apariciones del presidente del Parlament, Josep Rull, y la periodista de 3Cat, Cristina Riba.

En este sentido, Josep Rull, afirmó en el acto de celebración que «el Parlamento debe ser ejemplar si queremos que la sociedad lo sea» en cuanto a «accesibilidad cognitiva y lectura fácil» y se comprometió a hacerlo posible en la institución que preside este mismo año con un plan de accesibilidad. También reconoció el trabajo del TEB y afirmó que «la nación entera se siente orgullosa de vosotros» y que «aquellas siete familias que hace 60 años dieron el paso adelante» para crear la entidad demuestran que «lo que prevalece es el amor y la estima». Para Rull, hechos como este distinguen a «los países decentes de los que no lo son».

Por su parte, el presidente del Grup Cooperatiu TEB, Manuel Morales, homenajeó en su discurso de bienvenida a Francesc Martínez de Foix, el impulsor y uno de los fundadores de la entidad; y recordó que todo nació de siete familias que «tenían en común hijos con discapacidad intelectual y querían lo mejor para ellos». «Actualmente ya hay más de 1000 personas trabajando en el TEB», afirmó Morales, que también destacó «la fortaleza de nuestra misión: mejorar la vida de las personas con discapacidad», haciendo que cooperativismo y economía social vayan de la mano. «Debemos ser capaces de generar una productividad inclusiva», recalcó. Mariona Sellés, trabajadora del Centro Especial de Trabajo de la entidad en Sant Andreu (Barcelona), añadió que «se debe avanzar hacia una sociedad con menos barreras y más inclusiva; cuando esto ocurre, somos capaces de todo».

El estreno del vídeo musical de la canción Capaces de tot (Capaces de todo), escrita por Àlex Pérez e interpretada por Miki Nuñez, Sara Roy, el propio Àlex Pérez, el grupo Sexenni y personas con discapacidad del Centro Especial de Trabajo y el Centro Ocupacional del TEB, y que todos los presentes pudieron cantar, cerró un acto emotivo y a la vez lleno de reflexión.

En la celebración se incluyó también una conversación sobre cooperativismo y economía social, conducida por Laia Soldevila del digital El crític y en la que participaron Laia Bonastra, presidenta de la Confederación de Cooperativas de Cataluña; el director general de Economía Social y Solidaria y el Cooperativismo del Departamento de Empresa y Trabajo de la Generalitat de Catalunya, David Bonvehí; y Xavier Trabado, presidente de la Mesa del Tercer Sector. Los ponentes coincidieron en destacar la importancia del binomio entre cooperativismo y economía social para el éxito de una entidad que es un modelo de éxito.

Las actuaciones de Àlex Pérez —cantante, músico, productor y compositor de la canción Capaces de todo— y de ARTransforma —promotores de proyectos artísticos, sociales y educativos— amenizaron la celebración.

En el acto también intervino Raúl Moreno, secretario general de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat de Catalunya, que afirmó que el TEB celebra «60 años de trabajo, esfuerzo, tenacidad y de garantizar que las personas con discapacidad puedan trabajar igual que el resto». «Las familias que iniciaron el proyecto tenían muchos retos» y con su labor «lograron que la inclusión fuera un reto de país». Por su parte, Marta Villanueva, concejala de Salud, Personas con Discapacidad y Estrategia contra la Soledad del Ayuntamiento de Barcelona, destacó el papel del TEB como «grupo clave y un referente para la integración laboral para las personas con discapacidad en la ciudad de Barcelona y otros municipios».

La celebración, conducida por Pep Callau con presentadores y presentadoras del TEB, fue 100 % accesible, con lengua de signos, subtitulación en directo y mochilas vibratorias.

El Grup Cooperatiu TEB ofrece oportunidades, recursos y apoyo para una vida plena y con la máxima autonomía a las personas con discapacidad intelectual. Lo hace a través de distintos ámbitos de trabajo: la ocupación, la vivienda, los servicios de atención diurna, los deportes, la participación comunitaria y la sensibilización social.

Nota: es posible acceder al vídeo de la canción Capaces de tot en Capaces de tot – Grup Cooperatiu TEB.