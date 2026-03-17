realme lanza la serie realme 16 Pro con cámara 200MP LumaColor Portrait Master para redefinir la gama media

realme presenta la nueva serie realme 16 Pro, compuesta por los modelos realme 16 Pro+ y realme 16 Pro, diseñada para elevar el estándar de la gama media prémium con un especial foco en la fotografía móvil avanzada.

La nueva generación incorpora el sistema 200MP LumaColor Portrait Master, que combina hardware y software para capturar retratos con mayor precisión, profundidad y fidelidad cromática, acercando tecnologías propias de smartphones flagship a un público más amplio.

200MP Portrait Master: fotografía de retrato

La serie realme 16 Pro apuesta por la fotografía de retrato como uno de sus principales diferenciales gracias al sistema 200MP LumaColor Portrait Master, diseñado para capturar imágenes con mayor detalle y naturalidad en distintas condiciones de luz.

Ambos modelos incorporan un sensor principal de 200 megapíxeles con tecnologías de procesamiento de imagen que optimizan automáticamente el color, la iluminación y la textura de la piel para lograr retratos más equilibrados.

El realme 16 Pro+ amplía estas capacidades con un teleobjetivo periscópico de 3,5× y el sistema FullFocal Portrait Lens Kit, que permite adaptar el encuadre según la escena. Además, el ProDepth Bokeh Algorithm mejora el desenfoque del fondo, mientras que el sistema se completa con zoom de hasta 120× y grabación de vídeo 4K FullFocal HDR para mantener el enfoque incluso en movimiento.

Rendimiento y autonomía

La serie realme 16 Pro combina hardware avanzado y optimización de software para ofrecer un rendimiento fluido tanto en el uso cotidiano como en tareas exigentes como el gaming o la creación de contenido.

El realme 16 Pro+ incorpora el procesador Snapdragon® 7 Gen 4 con memoria LPDDR5X, mientras que el realme 16 Pro integra el MediaTek Dimensity 7300-Max 5G, diseñado para ofrecer un rendimiento equilibrado.

El modelo Pro+ cuenta además con una pantalla HyperGlow Curve+ de 6,8 pulgadas, resolución 1.5K, tasa de refresco de 144 Hz y brillo máximo de 6500 nits.

En cuanto a autonomía, el realme 16 Pro+ incorpora una batería Titan de 7000 mAh y el realme 16 Pro una batería de 6500 mAh. Ambos dispositivos incluyen el sistema AirFlow VC Cooling, que ayuda a mantener un rendimiento estable durante un uso intensivo.

Urban Wild Design

La serie introduce la filosofía Urban Wild Design, desarrollada en colaboración con el diseñador japonés Naoto Fukasawa, que combina texturas inspiradas en la naturaleza con una estética contemporánea y minimalista.

El realme 16 Pro+ incorpora una cubierta trasera de silicona orgánica bio-based certificada por el USDA y un módulo Metal Mirror Camera Deco con tratamiento PVD para mejorar su resistencia. El realme 16 Pro mantiene este lenguaje estético con un acabado velvet matte, pensado para ofrecer una sensación suave al tacto y mayor durabilidad.

Precio y disponibilidad

La nueva serie realme 16 Pro estará disponible en España con promociones especiales de lanzamiento hasta el 31 de marzo.

El realme 16 Pro+ tendrá un PVPR desde 479,99 €, mientras que el realme 16 Pro partirá de 379,99 €, con promociones y regalos de lanzamiento según canal y configuración.