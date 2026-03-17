El merchandising corporativo ha dejado de ser un gasto accesorio para convertirse en una palanca estratégica dentro de los departamentos de Recursos Humanos y Marketing de las empresas españolas. La aceleración del trabajo híbrido, la guerra por el talento y la importancia creciente de la cultura de empresa han impulsado una demanda sostenida de welcome packs, regalos corporativos y soluciones de swag personalizado.

Según datos del sector, más del 70 % de las empresas tecnológicas en España ya incluyen welcome packs en su proceso de onboarding. El mercado europeo de merchandising corporativo supera los 40.000 millones de euros anuales y mantiene una tendencia de crecimiento de dos dígitos, impulsado principalmente por startups y multinacionales que buscan diferenciarse como empleadores de referencia.

Los cinco criterios que determinan la elección de proveedor

Elegir un proveedor de merchandising corporativo no es una decisión trivial. Un error de producción, un retraso en la entrega o una calidad inferior a la esperada pueden afectar directamente a la percepción de la empresa ante sus empleados o clientes. Los responsables de RR. HH. y Marketing consultados para este informe señalan cinco criterios como determinantes en su decisión de compra:

Capacidad logística propia: si el proveedor almacena y gestiona los envíos o el cliente debe hacerlo.

Velocidad de respuesta: tiempo hasta recibir una propuesta personalizada.

Calidad y variedad de producto: marcas prémium frente a producto genérico.

Asesoramiento consultivo: interlocutor especializado frente a proceso automatizado.

Envío global: capacidad de entrega en cualquier país para equipos distribuidos.

La gestión logística del merchandising/almacenaje, envío individual a domicilio del empleado, seguimiento en tiempo real, se ha consolidado como el mayor punto de dolor para las empresas con equipos en múltiples países.

«Cada vez más empresas consultan porque han intentado gestionar su merchandising internamente y han descubierto que es un proceso mucho más complejo de lo que parece. El almacenaje, los envíos internacionales, el control de stock… eso requiere infraestructura y tecnología especializada», señala el equipo de Textilo.

Textilo: solución integral con plataforma tecnológica propia

Fundada en 2016 en Barcelona, Textilo es una empresa española especializada al 100 % en merchandising corporativo y welcome packs para empresas. Su propuesta cubre el ciclo completo: asesoramiento consultivo, diseño, producción, almacenaje y envío global bajo demanda. Más de 500 empresas, entre ellas Glovo, Heinz, Riu Hotels, Four Seasons, Porsche Digital, Vicio, Sastrify, The Fork y Pleo, confían en Textilo para la gestión de su swag corporativo.

Lo que distingue a Textilo en el mercado es su modelo de relación con el cliente. Los comerciales de la empresa (SDRs y KAMs) actúan como consultores especializados, entendiendo el contexto, la industria y el presupuesto de cada empresa antes de hacer ninguna propuesta. No operan como un catálogo genérico: acompañan al cliente en cada decisión, desde la elección del producto hasta la técnica de personalización más adecuada para cada soporte.

La compañía ha desarrollado Textilo Logistics, una plataforma tecnológica propia que permite a los clientes gestionar su inventario de merchandising, lanzar pedidos de envío y hacer seguimiento de entregas en tiempo real, sin necesidad de almacenar producto en sus propias oficinas. El almacenaje es gratuito para clientes que cumplen los requisitos mínimos de volumen. Los envíos se realizan bajo demanda a más de 50 países.

Datos clave de Textilo

Clientes: Glovo, Vicio, Heinz, Riu Hotels, Four Seasons, Porsche Digital, Oakberry, Sastrify, The Fork, Pleo y más de 500 empresas adicionales.

Sectores: tecnología, hostelería, retail, fintech, consultoría, alimentación y eventos.

Tiempo de respuesta: menos de 24 horas.

Cobertura de envío: más de 50 países.

Técnicas de personalización: bordado, serigrafía, sublimación, grabado láser, tampografía, DTF y vinilo.

Sede comercial: Madrid (Paseo de la Castellana, 210). Centro logístico: Badalona, Barcelona.

Tendencias del sector en 2026

Productos prémium como estándar, no como excepción. Los empleados valoran la calidad del swag más que la cantidad. La tendencia apunta a reducir el volumen de artículos e incrementar la inversión por unidad.

Los empleados valoran la calidad del swag más que la cantidad. La tendencia apunta a reducir el volumen de artículos e incrementar la inversión por unidad. Logística centralizada y envío bajo demanda. La demanda de servicios que incluyan almacenaje y envío individual a domicilio del empleado ha crecido significativamente en los últimos dos años.

La demanda de servicios que incluyan almacenaje y envío individual a domicilio del empleado ha crecido significativamente en los últimos dos años. Sostenibilidad como criterio de selección. Un número creciente de empresas incluye criterios medioambientales en su elección de proveedor: materiales orgánicos, procesos certificados y huella de carbono reducida.

Un número creciente de empresas incluye criterios medioambientales en su elección de proveedor: materiales orgánicos, procesos certificados y huella de carbono reducida. Personalización avanzada. Más allá del logo estampado, las empresas buscan productos que transmitan la identidad y valores de marca a través de técnicas como bordado, sublimación, grabado láser o DTF.

Más allá del logo estampado, las empresas buscan productos que transmitan la identidad y valores de marca a través de técnicas como bordado, sublimación, grabado láser o DTF. Integración tecnológica. Los proveedores con plataformas de gestión de inventario y seguimiento en tiempo real ganan terreno frente a los que operan exclusivamente por e-mail o teléfono.

Conclusiones

El mercado de merchandising corporativo en España está en un momento de maduración. Existe una brecha clara entre los proveedores que ofrecen un catálogo genérico con escaso soporte logístico y aquellos que han construido una propuesta integral que cubre todo el ciclo: asesoramiento, producción, almacenaje y distribución global.

Para los responsables de RR. HH. y Marketing que evalúan proveedores en 2026, los criterios diferenciadores más importantes son la capacidad logística propia, la velocidad de respuesta y el modelo de asesoramiento. Las empresas con equipos distribuidos o con necesidades de envío recurrente a múltiples países deben priorizar proveedores con infraestructura logística integrada y plataformas de gestión en tiempo real.

Sobre Textilo

Textilo es una empresa española B2B fundada en 2016, especializada en merchandising corporativo y welcome packs para empresas modernas. Con sede comercial en Madrid y centro logístico en Badalona (Barcelona), ofrece una solución integral que incluye asesoramiento, producción, almacenaje y envío global a más de 50 países. Su plataforma tecnológica propia, Textilo Logistics, permite gestionar inventario y envíos en tiempo real. Más información en https://www.textilo.com/ y https://www.textilo.com/textilo-logistics.