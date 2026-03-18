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Corea destaca su gastronomía en Alimentaria 2026 con productos auténticos y fusiones inspiradoras

Corea impulsa la comida coreana en España con su participación en Alimentaria 2026, donde la Korea Agro-Fisheries and Food Trade Corporation (aT) presenta productos coreanos de 10 PYMES y demostraciones de fusión con ingredientes coreanos auténticos e inspiradores a cargo del chef Santiago Font

Corea destaca su gastronomía en Alimentaria 2026 con productos auténticos y fusiones inspiradoras
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El fenómeno global del Hallyu (la ola coreana) ha despertado un interés sin precedentes por la comida coreana en España. Gracias a la popularidad de los K-dramas, el cine y la música K-pop, los consumidores españoles están descubriendo con entusiasmo productos coreanos icónicos como el Kimchi, los Corndogs, el Tteokbokki y el Gimbap. En este contexto de crecimiento, Corea refuerza su presencia en la feria Alimentaria 2026 para liderar las tendencias gastronómicas coreanas.

El pabellón coreano regresa a Alimentaria 2026
Bajo la organización de la Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation (aT), el pabellón coreano contará con la participación de 10 pequeñas y medianas empresas (PYMES). El objetivo principal es consolidar la presencia de estos productos en el español y permitir que las empresas coreanas establezcan alianzas sólidas con nuevos socios estratégicos.

La Sra. Minh Chun, Directora de la oficina de la corporación en Francia, destaca: «Llevamos participando en esta feria más de 10 años. El mercado español posee un potencial extraordinario para los productos alimenticios coreanos y esperamos que este regreso genere valiosas oportunidades de negocio».

Fusión culinaria coreana y española en directo
Uno de los grandes atractivos de esta edición será la colaboración con el reconocido chef español Santiago Font, quien demostrará la versatilidad de los ingredientes coreanos aplicados a la cocina local. El chef elaborará y cocinará en directo cuatro platos exclusivos de fusión:

  • Tortilla con Kimchi salteado: El icono español con el toque fermentado y picante del Kimchi.
  • Salmorejo con aceite de Gochujang: Una evolución profunda y ahumada del plato tradicional.
  • Crema Catalana infusionada con Yuja: Una combinación cítrica e inspiradora.
  • Mató con sirope de ciruela coreana: Un postre sofisticado con matices dulces auténticos.

Horarios de degustación: Las sesiones de cocina en vivo y catas se realizarán todos los días de la feria a las 12:00h y a las 16:00h.

Productos coreanos que marcan tendencia global
Más allá de la cocina en vivo, el pabellón exhibirá las tendencias gastronómicas coreanas que están conquistando los lineales de los supermercados:

  • Alimentos Fermentados: El emblemático Kimchi y el Gochujang (pasta de soja y chile), pilares de una dieta saludable y probiótica.
  • Street Food Viral: Aperitivos que triunfan en redes sociales como el Tteokbokki, los Corn Dogs coreanos y el Ramyeon (fideos instantáneos).
  • Tesoros del Mar: Algas tostadas y ensaladas de alto valor nutricional, ideales para el consumidor actual.

El evento está diseñado para atraer a importadores, grandes cadenas de distribución y gerentes de compras que busquen innovar con productos coreanos auténticos. Invitamos a todos los profesionales a visitar el pabellón para descubrir la riqueza de la cultura culinaria coreana y abrir nuevas vías de negocio en el mercado español.

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