Grana Padano impulsa un estilo de vida saludable en Alimentaria 2026

El Consorzio Tutela Grana Padano (Consorcio de protección Grana Padano), se complace en anunciar su participación en la Feria Alimentaria de Barcelona, que se celebrará del 23 al 26 de marzo de 2026 en la Fira Barcelona Gran Via. La presencia en este evento representa una oportunidad para conocer a los principales operadores internacionales del sector.

Grana Padano es la denominación de Origen Protegida de quesos más consumida del mundo. Se trata de un queso artesanal, libre de gluten y sin lactosa, cuya historia se remonta a casi hace 1.000 años. La versatilidad en la cocina, su calidad y su alto valor nutricional son las características fundamentales del queso Grana Padano D.O.P.

En esta edición de Alimentaria, Grana Padano busca destacar su papel en la alimentación ligada a un estilo de vida activo. Grana Padano es el sabor que impulsa el ritmo de vida, promoviendo momentos de calidad, disfrute y convivencia. Un estilo de vida que celebra la actividad, el bienestar y compartir experiencias alrededor de la mesa.

Durante los tres primeros días de la feria, se organizarán tres showcookings conducidos por las reconocidas chefs gastronómicas FIT HAPPY SISTERS, quienes mostrarán recetas innovadoras y consejos para disfrutar de Grana Padano de manera creativa y deliciosa. Las chefs FIT HAPPY SISTERS serán las protagonistas de unos showcookings, donde elaborarán recetas que combinan nutrición, placer y un estilo de vida activo y compartido.

El primer día, el lunes 23 de marzo, las recetas se centrarán en «el sabor que nutre», utilizando ingredientes auténticos que aportan bienestar en la vida activa y cotidiana. En este sentido, Grana Padano destaca por los beneficios naturales: rico en proteínas, calcio y naturalmente sin lactosa.

El martes 24 de marzo, el showcooking estará inspirado en «el equilibrio compartido», resaltando la convivencia como parte esencial del bienestar. Se presentarán platos que hacen sentir bien, que generan energía saludable para trabajar, relacionarse y disfrutar del deporte y del tiempo libre en compañía.

Finalmente, el miércoles 25 de marzo, las chefs protagonizarán su último showcooking con un homenaje al «placer consciente», invitando a saborear cada momento. Se mostrará cómo el placer se integra al bienestar cuando se construye con ingredientes genuinos y naturales, como la cocina tradicional italiana.

Grana Padano invita a todos los asistentes de la Feria Alimentaria de Barcelona a visitar su stand en el pabellón Interlact, Hall P3, Stand D51, para vivir una experiencia gastronómica especial. En este espacio, los visitantes podrán descubrir la calidad y el sabor del Grana Padano, además de conocer su versatilidad en la cocina a través de diferentes propuestas y degustaciones.

La Feria Alimentaria es uno de los eventos internacionales más importantes de la industria de alimentos, bebidas y food service, que reúne a empresas, profesionales y compradores de todo el mundo para presentar productos, innovaciones y tendencias del sector alimentario. Con más de 110.000 visitantes y más de 3.200 empresas expositoras, en esta edición el salón incrementa las opciones de participación y potencia sus valores de internacionalización, innovación, gastronomía y especialización.