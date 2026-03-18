Nueva Valdeluz impulsará un nuevo modelo de residencia entre naturaleza y conexión directa con Madrid

El proyecto Nueva Valdeluz comenzará su desarrollo en Valdeluz-Yebes (Guadalajara), ampliando el ámbito residencial de Valdeluz en un contexto en el que cada vez más personas plantean su forma de vivir. Con 3.300 nuevas viviendas, la zona se potenciará con más posibilidades y servicios, ideal para familias o personas que buscan entornos descongestionados pero bien comunicados para vivir o trabajar.

La experiencia de los últimos años ha acelerado una reflexión colectiva sobre el equilibrio entre trabajo, tiempo personal y entorno. Este cambio ha impulsado la demanda hacia entornos con mayor amplitud, menor densidad y mejor calidad ambiental. Nueva Valdeluz representa la evolución natural del desarrollo urbano de Valdeluz, una urbanización concebida desde su origen como un proyecto de planificación integral y que en los últimos años ha consolidado su comunidad residencial y su oferta de servicios.

La cercanía a parajes abiertos, rutas rurales, patrimonio histórico y espacios de observación astronómica convierte la zona en un enclave que empieza a atraer la atención de quienes buscan algo más que una residencia funcional. A ello se suma la conexión ferroviaria de alta velocidad, que permite acceder a Madrid en media hora, así como su posición estratégica dentro del eje de crecimiento del Corredor del Henares, uno de los territorios con mayor dinamismo económico y logístico del centro peninsular.

La provincia de Guadalajara mantiene todavía un perfil de calma y tranquilidad dentro del mapa turístico nacional, lo que para muchos constituye precisamente su atractivo: menor masificación, identidad territorial preservada y potencial de descubrimiento. Esta dimensión turística emergente convive con un uso residencial estable, generando una dinámica que refuerza la percepción de calidad de vida.

Nueva Valdeluz se sitúa en este cruce entre conectividad y naturaleza. No se trata únicamente de ampliar suelo residencial, sino de dar respuesta a una transformación más profunda: la aspiración a vivir fuera de las grandes urbes sin renunciar a sus oportunidades profesionales y culturales.