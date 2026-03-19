AESAE defiende el papel de las estaciones automáticas en la contención de precios

Las estaciones de servicio automáticas favorecen la contención de los precios de los carburantes gracias a su competencia frente a las tradicionales. Y ante la situación actual piden al gobierno medidas fiscales equilibradas y a su vez que por la crisis se evite la desaparición de operadores/mayoristas que permiten esta competencia claramente beneficiosa para el consumidor.

Las estaciones de servicio automáticas (ESA) están contribuyendo de forma decisiva a contener el precio de los carburantes protegiendo así el bolsillo de los ciudadanos en un contexto de presión fiscal y volatilidad del mercado energético. Gracias a su modelo eficiente, estas instalaciones pueden ofrecer precios más ajustados y ayudar a moderar el impacto del coste de los combustibles en familias y empresas.

Desde el sector se recuerda que, en el actual contexto de precios, el Estado está incrementando su recaudación a través del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), dado que este gravamen se aplica de forma proporcional sobre el precio final del carburante. Esta situación provoca que, a medida que el precio del combustible aumenta, también lo haga la recaudación fiscal.

También se recuerda que los requisitos excesivos de la Administración hacia los operadores que no tienen capacidad de refino están reduciendo la oferta a límites preocupantes.

Ante este escenario, el sector considera que cualquier medida destinada a aliviar el coste de los carburantes para los ciudadanos —como una eventual reducción del IVA— debería aplicarse de forma homogénea a todo el canal de distribución, garantizando así la neutralidad competitiva entre los distintos operadores del mercado.

Y, por otro lado, una revisión de las exigencias que se les hacen a los operadores confiables que permita una mayor competencia en el marcado mayorista, que está reduciéndose, en la situación actual, a límites muy preocupantes.

Las estaciones de servicio automáticas solicitan que las medidas que se adopten eviten trasladar cargas adicionales a los empresarios, y que no se reduzca la oferta en el sector mayorista amortiguando en lo posible el impacto de los precios energéticos.

Las ESA reiteran su compromiso con los consumidores y con la transparencia en la formación de precios, al tiempo que solicita que cualquier decisión fiscal o regulatoria tenga en cuenta la sostenibilidad tanto económica de las empresas que operan en este mercado como la necesidad de proteger la competencia en un sector oligopolístico como es el mercado de los carburantes.

Sobre AESAE

La Asociación Española de Estaciones de Servicio Automáticas (AESAE) representa a las gasolineras automáticas en España, promoviendo un modelo de negocio más eficiente, seguro y accesible. AESAE trabaja activamente para fomentar la competencia leal y asegurar el cumplimiento normativo en el sector, defendiendo los intereses de sus asociados y promoviendo la transparencia y equidad en el mercado.