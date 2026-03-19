En busca del zafiro azul de Ceylán: Dani Nicols viaja a Sri Lanka

En el universo de la joyería, pocas piedras despiertan tanta fascinación como el zafiro azul de Ceylán, una gema célebre por su color profundo, su pureza y su historia milenaria. Protagonista de algunos de los anillos de compromiso más famosos del mundo, se convierte ahora en el eje de una nueva aventura documental protagonizada por Dani Nicols, tercera generación de joyeros, dentro de la serie Tesoros de la Tierra.

En el episodio ‘El Zafiro Azul de Ceylán’, Dani Nicols se embarca en un viaje a Sri Lanka, conocida históricamente como la isla de las gemas, para descubrir dónde nacen algunos de los zafiros más extraordinarios del planeta, piedras que con frecuencia terminan formando parte de anillos de zafiro, piezas de joyería y anillos de compromiso únicos.

Pero esta expedición tiene además un significado especial: el viaje se convierte en una experiencia profundamente personal, compartida en familia, que aporta una dimensión emocional a la búsqueda de esta gema legendaria.

La serie, dirigida por el cineasta Alfonso O’Donnell, nominado al Premio Goya, y el reconocido cámara Jesús Solla, sigue a Dani Nicols y su familia, en una exploración por algunos de los lugares más emblemáticos de la gemología mundial, transformando la búsqueda del zafiro azul en una aventura que mezcla descubrimiento, emoción y conocimiento.

Durante el documental, Dani recorre las legendarias minas de zafiros de Sri Lanka, visita la sorprendente Moonstone Mine, explora talleres y comerciantes especializados, y se adentra en mercados rurales dedicados a las piedras preciosas, donde todavía hoy se comercializan gemas recién extraídas de la tierra.

El objetivo enseñar cómo se forman, se extraen y se seleccionan con amor los zafiros que después acabarán formando parte de anillos de compromiso, collares y piezas de alta joyería en todo el mundo. Un viaje de la mina al corazón, desde el origen de la gema que permite descubrir el trabajo artesanal, las tradiciones mineras y el ecosistema humano que rodea a estas piedras extraordinarias.

Más allá de la aventura, Tesoros de la Tierra propone una mirada diferente al universo de las gemas: acercar al público al lugar donde todo comienza, mostrando el recorrido de las piedras preciosas desde la naturaleza hasta la joyería.

El resultado es un relato que combina aventura, gemología y belleza natural, en uno de los territorios más fascinantes del planeta para los amantes de las piedras preciosas y de las joyas con zafiro.

El capítulo completo ‘Tesoros de la Tierra – El Zafiro Azul de Ceylán‘ ya puede verse en YouTube, invitando a los espectadores a acompañar a Dani Nicols en la búsqueda de una de las gemas más legendarias de la historia.