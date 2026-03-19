Datavault AI firma un acuerdo definitivo para adquirir NYIAX

Datavault AI Inc. («Datavault AI» o la «Compañía») (DVLT), proveedor de tecnologías de monetización de datos, credencialización, engagement digital y tokenización de activos del mundo real («RWA»), anunció hoy la firma de un Acuerdo Definitivo para adquirir NYIAX Inc. («NYIAX»).

La adquisición incorporará la cartera de propiedad intelectual de NYIAX y su plataforma de negociación impulsada por blockchain, construida sobre una infraestructura de mercado financiero reconocida globalmente, a la organización de Datavault AI. Se espera que la compañía combinada ponga a disposición de los clientes una infraestructura de negociación transparente de nivel institucional y acelere los lanzamientos comerciales previstos de intercambios especializados.

La transacción se basa en una carta de intención de octubre de 2025 entre Datavault AI y NYIAX, así como en acuerdos previos de varios años de licencias comerciales y de propiedad intelectual, incluida la tecnología ultrasónica patentada ADIO® de Datavault AI, y una alianza tecnológica estratégica entre las compañías.

A través de esta adquisición, las capacidades y la propiedad intelectual de NYIAX, en combinación con las tecnologías patentadas de Datavault AI, impulsarán el Information Data Exchange® de la Compañía.

Además, con la futura integración del exchange de NYIAX, que utiliza tecnología de infraestructura de mercado financiero confiable de nivel institucional y patentes de propiedad conjunta, la compañía ofrecerá motores de casación de alto rendimiento, contratos inteligentes automatizados, valoración en tiempo real mediante IA y mecanismos de liquidez conformes con la regulación en datos y activos digitales.

«Esta adquisición marca un hito transformador para Datavault AI, uniendo nuestra experiencia en IA y tecnologías de datos patentadas con la probada infraestructura de intercambio de NYIAX», dijo Nathaniel Bradley, CEO de Datavault AI. «En un mercado donde las finanzas tradicionales convergen rápidamente con los activos digitales, estamos uniendo la precisión de los mercados financieros con soluciones de próxima generación basadas en IA, privacidad primero y Web 3.0. La plataforma combinada redefinirá la monetización de datos para nuestros clientes comunes, ofreciendo negociación segura y escalable para activos de información, publicidad, elementos críticos, inventario político y derechos de nombre, imagen y semejanza de atletas, al tiempo que crea nuevas oportunidades de ingresos en múltiples industrias».

Ecosistema de Exchanges Planificado

Se prevé que la compañía combinada respalde los siguientes lanzamientos:

Information Data Exchange® – El marketplace insignia patentado de Datavault AI para la tokenización, valoración y negociación segura y con preservación de la privacidad de datos corporativos, medios experienciales, gemelos digitales y RWAs utilizando los agentes propietarios DataScore®, DataValue® y Data Vault® de Datavault AI.

– El marketplace insignia patentado de Datavault AI para la tokenización, valoración y negociación segura y con preservación de la privacidad de datos corporativos, medios experienciales, gemelos digitales y RWAs utilizando los agentes propietarios DataScore®, DataValue® y Data Vault® de Datavault AI. International Elements Exchange – Una plataforma global diseñada para tokenizar y negociar materiales críticos, materias primas, activos de investigación y elementos industriales como RWAs con total transparencia y liquidez.

– Una plataforma global diseñada para tokenizar y negociar materiales críticos, materias primas, activos de investigación y elementos industriales como RWAs con total transparencia y liquidez. American Political Exchange – Un mercado conforme con la normativa que permite la negociación transparente de datos políticos, inventario publicitario y activos de información relacionados.

– Un mercado conforme con la normativa que permite la negociación transparente de datos políticos, inventario publicitario y activos de información relacionados. Sports-Centered NIL Exchange – Como se anunció previamente el 28 de enero de 2026, Datavault AI y Sports Illustrated firmaron un acuerdo para explorar una posible colaboración para el desarrollo de un exchange de activos digitales que permita a los atletas monetizar y negociar de forma segura derechos de nombre, imagen y semejanza («NIL»), activos de engagement de fans, publicidad y coleccionables digitales relacionados.

– Como se anunció previamente el 28 de enero de 2026, Datavault AI y Sports Illustrated firmaron un acuerdo para explorar una posible colaboración para el desarrollo de un exchange de activos digitales que permita a los atletas monetizar y negociar de forma segura derechos de nombre, imagen y semejanza («NIL»), activos de engagement de fans, publicidad y coleccionables digitales relacionados. NYIAX Advertising Exchange – Un marketplace de nueva generación que permite a las empresas de medios y anunciantes comprar y vender inventario publicitario garantizado a través de un mercado transparente impulsado por la tecnología. Construido sobre principios de mercados financieros y tecnología de contratos basada en blockchain, NYIAX transforma las transacciones de medios tradicionales en contratos estandarizados y negociables, aportando mayor liquidez, confianza, transparencia, descubrimiento de precios y eficiencia operativa al mercado publicitario global.

Teri Gallo, CEO de NYIAX, añadió: «Esta adquisición refleja una idea simple pero poderosa: los mercados históricamente construidos sobre transacciones bilaterales pueden evolucionar hacia exchanges transparentes y eficientes. La publicidad fue el primer caso de uso de NYIAX, pero la oportunidad más amplia en este mercado global de billones de dólares que ahora está siendo transformado por los datos y la IA es inmensa y subraya la fortaleza de nuestra plataforma combinada. Junto con Datavault AI, estamos construyendo la infraestructura para una nueva generación de mercados digitales donde los derechos futuros, los datos y los activos digitales pueden ser valorados, negociados y monetizados con mayor transparencia, confianza y liquidez en los sectores a los que servimos. Esta transacción se basa en la asociación que establecimos con Datavault AI en marzo de 2025 y refleja la fuerte alineación entre nuestros equipos, tecnologías y visión. Estamos deseando unirnos a la organización de Datavault AI para acelerar el desarrollo de tecnología y propiedad intelectual diseñada para impulsar la próxima era de los mercados digitales globales».

Sobre NYIAX

NYIAX opera una plataforma global propietaria de negociación basada en blockchain para la negociación transparente y automatizada de contratos y datos en distintas clases de activos. La plataforma está construida sobre propiedad intelectual de propiedad conjunta que sustenta una infraestructura de nivel de exchange, incluyendo las Patentes de EE. UU. nº 10,607,291 y 11,410,236 tituladas «Systems and Methods for Electronic Continuous Trading of Variant Inventories.» Para más información, visitar www.nyiax.com.

Sobre Datavault AI Inc.

Datavault AI TM (Nasdaq:DVLT) está liderando el camino en experiencias de datos impulsadas por IA, valoración y monetización de activos en el entorno Web 3.0. La plataforma basada en la nube de la Compañía ofrece soluciones integrales con un enfoque colaborativo en sus divisiones de Ciencias Acústicas y Ciencias de Datos. Más información en www.dvlt.ai.