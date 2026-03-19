Una filial de Pacific Avenue Capital Partners completa la adquisición de Care.com a IAC

Pacific Avenue Capital Partners («Pacific Avenue»), una firma de capital privado con sede en Los Ángeles centrada en escisiones corporativas y otras transacciones complejas en el mercado medio, anunció hoy que una filial de Pacific Avenue ha completado la adquisición de Care.com a IAC Inc. (NASDAQ: IAC).

Care.com es una plataforma y marca líder en el creciente mercado de 400.000 millones de dólares del cuidado familiar, respaldada por la mayor red online de cuidadores de niños y personas mayores con verificación de antecedentes en Estados Unidos.

Care.com opera tanto un marketplace de consumo a gran escala como una plataforma de beneficios empresariales. Desde 2007, más de 45 millones de personas han recurrido a Care.com para encontrar cuidado infantil, atención a mayores, cuidado de mascotas y servicios domésticos. Care.com también colabora con más de 700 empleadores, incluidos muchos de los Fortune 100, para ofrecer beneficios relacionados con el cuidado que combinan el acceso a la plataforma Care.com y soluciones integrales de cuidado de respaldo prestadas en el hogar, en centros y a través de campamentos y actividades, junto con una gama más amplia de soluciones de apoyo al cuidado.

Como empresa independiente, Care.com acelerará su expansión en el ámbito empresarial mientras continúa fortaleciendo su marketplace de consumo. Con la inversión y el apoyo de Pacific Avenue, la compañía avanzará más rápidamente en la innovación de productos, ampliará sus alianzas con empleadores y mejorará la experiencia de la plataforma para los millones de familias y cuidadores que dependen de ella.

«Estamos entusiasmados de dar oficialmente la bienvenida a Care.com a la cartera de Pacific Avenue como la primera inversión del Pacific Avenue Fund II. La transacción se alinea plenamente con nuestro enfoque en ejecutar escisiones corporativas para adquirir empresas líderes en el mercado con sólidos fundamentos y claras oportunidades de creación de valor. Estamos deseando trabajar con Brad y el equipo de Care.com para liberar todo el potencial de la compañía al servicio de familias, cuidadores y sus socios empresariales», explica Chris Sznewajs, fundador y socio director de Pacific Avenue.

«Hoy marca el inicio de nuestro próximo capítulo con Pacific Avenue Capital Partners y un momento emocionante para Care.com», afirmó Brad Wilson, CEO de Care.com. «Estamos centrados en acelerar la forma en que apoyamos a familias y cuidadores mientras seguimos ampliando nuestras soluciones para empleadores que reconocen el cuidado como un elemento esencial de su fuerza laboral. Con una base sólida ya establecida, avanzamos con claridad y confianza en la oportunidad que tenemos por delante».

Moelis & Company LLC actuó como asesor financiero exclusivo de Pacific Avenue. Weil, Gotshal & Manges LLP actuó como asesor legal de Pacific Avenue. KPMG LLP proporcionó servicios de asesoramiento contable y fiscal. J.P. Morgan Securities LLC actuó como asesor financiero exclusivo de IAC y Latham and Watkins LLP actuó como asesor legal de IAC.

Sobre Pacific Avenue Capital Partners

Pacific Avenue Capital Partners es una firma global de capital privado con sede en Los Ángeles y una oficina en París. La firma se centra en desinversiones corporativas y otras situaciones complejas en el mercado medio. Pacific Avenue cuenta con una amplia experiencia en fusiones y adquisiciones (M&A) y operaciones, lo que le permite gestionar transacciones complejas y generar valor mediante mejoras operativas, inversión de capital y crecimiento acelerado. Pacific Avenue adopta un enfoque colaborativo al asociarse con equipos directivos sólidos para impulsar cambios estratégicos duraderos mientras ayuda a las empresas a alcanzar su máximo potencial. Pacific Avenue gestiona aproximadamente 3.800 millones de dólares en activos bajo gestión (AUM) a 30 de septiembre de 2025. Para más información, visitar www.pacificavenuecapital.com.