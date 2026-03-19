Íkualo lanza envíos de remesas a Venezuela y Cuba y prevé canalizar más de 50 millones de euros en 2026

La fintech española Íkualo ha activado oficialmente su nuevo servicio de remesas digitales desde Europa hacia Venezuela y Cuba, con el objetivo de ofrecer una alternativa legal y trazable frente a los canales informales que predominan en estos mercados.

La iniciativa busca facilitar el envío de dinero por parte de las comunidades migrantes, al tiempo que contribuye a la bancarización de flujos financieros en dos de los entornos más complejos de América Latina desde el punto de vista regulatorio y de infraestructura bancaria.

Previsión de crecimiento y objetivos para 2026

Según las estimaciones internas de la compañía, Íkualo prevé canalizar más de 50 millones de euros en remesas hacia Venezuela y Cuba durante el ejercicio 2026. La estrategia contempla alcanzar una base aproximada de 30.000 usuarios activos en Europa.

En términos globales, la compañía proyecta gestionar un volumen total cercano a los 100 millones de euros anuales en transacciones, consolidando así su posicionamiento en el segmento de servicios financieros dirigidos a población migrante.

Impulso a la formalización de las remesas

El mercado de remesas hacia estos países ha estado tradicionalmente marcado por el uso de canales no regulados, con elevados costes y riesgos operativos para los usuarios.

En este contexto, Íkualo apuesta por un modelo digital que garantiza la trazabilidad de los fondos y reduce las fricciones en el proceso de envío.

«El objetivo es ofrecer una alternativa regulada, segura y digital que permita reducir costes y mejorar la experiencia de los usuarios», ha señalado Harold Correa, fundador y CEO de la compañía.

Infraestructura tecnológica y marco regulatorio

La operativa del servicio se sustenta en una infraestructura tecnológica desarrollada bajo normativa europea, lo que garantiza el cumplimiento de los estándares de seguridad financiera y protección del usuario.

Para su despliegue internacional, Íkualo ha establecido una alianza estratégica con RevoluPay, entidad que aporta la capa regulatoria necesaria para la ejecución de transacciones transfronterizas.

Hoja de ruta y expansión internacional

De cara a 2026, la fintech ha definido una estrategia centrada en:

Escalar el negocio de remesas digitales en el mercado europeo

Ampliar la cobertura a nuevos corredores en América Latina

Optimizar los márgenes operativos para consolidar la rentabilidad

Incorporar socios financieros estratégicos para acelerar su expansión

Asimismo, la compañía evalúa la entrada de nuevos inversores que aporten tanto capital como conocimiento sectorial, con el objetivo de reforzar su posicionamiento en el mercado internacional de remesas digitales.

Un mercado con alto potencial de crecimiento

La apertura de este nuevo servicio responde al creciente volumen de remesas enviadas por la diáspora latinoamericana desde Europa, así como a la necesidad de soluciones financieras reguladas en mercados con limitaciones estructurales.

Con esta iniciativa, Íkualo avanza en su objetivo de consolidarse como un actor relevante en el ámbito de los servicios financieros digitales orientados a población migrante, en un contexto de creciente digitalización del sector y demanda de soluciones seguras y eficientes para el envío de dinero internacional.