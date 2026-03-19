U.S. Polo Assn. presenta su colección global Primavera-Verano 2026, inspirada en la costa de Charleston

U.S. Polo Assn., la marca deportiva oficial de la United States Polo Association (USPA), ha lanzado su colección global Primavera-Verano 2026 inspirada en el deporte, una vibrante propuesta de temporada inspirada en la América costera y el espíritu relajado de la vida junto al mar. La campaña fue fotografiada en la histórica Charleston, Carolina del Sur, donde la arquitectura en tonos pastel de Rainbow Row, los paisajes costeros y la tradición del campo del Hyde Park Polo Club crean el escenario perfecto para los últimos estilos de la icónica marca global.

La campaña de U.S. Polo Assn. vuelve a destacar la conexión auténtica entre el deporte del polo y la reconocida marca global de estilo de vida inspirada en este deporte. Las prendas y accesorios de la colección global Primavera-Verano 2026 ya están disponibles.

Resumen de la colección global: Primavera-Verano 2026

Tema: América costera con siluetas relajadas tipo resort y estilo inspirado en el deporte.

América costera con siluetas relajadas tipo resort y estilo inspirado en el deporte. Ubicación: Charleston, Carolina del Sur, incluyendo Rainbow Row, The Dunlin Resort, Hyde Park Polo Club y la costa de Charleston.

Charleston, Carolina del Sur, incluyendo Rainbow Row, The Dunlin Resort, Hyde Park Polo Club y la costa de Charleston. Prendas clave: polos clásicos, vestidos ligeros, shorts deportivos, camisas tejidas, jerséis ligeros de punto trenzado y la colección cápsula U.S. Open Polo Championship®.

polos clásicos, vestidos ligeros, shorts deportivos, camisas tejidas, jerséis ligeros de punto trenzado y la colección cápsula U.S. Open Polo Championship®. Paleta de colores: tonos pastel de primavera, colores vivos de verano y rojo, blanco y azul náutico en el espíritu del 250º aniversario de EE. UU.

tonos pastel de primavera, colores vivos de verano y rojo, blanco y azul náutico en el espíritu del 250º aniversario de EE. UU. Estampados: rayas de temporada llamativas en polos, camisas de lino y capas ligeras de verano.

rayas de temporada llamativas en polos, camisas de lino y capas ligeras de verano. Tejidos clave: linos transpirables, puntos ligeros y mezclas de algodón texturizado

linos transpirables, puntos ligeros y mezclas de algodón texturizado Disponibilidad: disponible globalmente en tiendas y online desde ahora.

«Esta colección de temporada sigue reflejando lo que siempre ha diferenciado a U.S. Polo Assn., que es nuestra conexión directa con el deporte que inspira nuestra marca en todo el mundo», afirmó J. Michael Prince, presidente y CEO de USPA Global, la compañía que gestiona y comercializa la marca global multimillonaria U.S. Polo Assn. «Como marca deportiva oficial de la United States Polo Association, nuestra inspiración está moldeada por el deporte del polo, desde los jugadores y los campos hasta la propia tradición del juego».

«Rodar en Charleston, Carolina del Sur, nos permitió capturar ese espíritu de la América costera mientras mostramos cómo estas prendas pasan con naturalidad del campo de polo a la vida cotidiana», afirmó Stefanie Coroalles, vicepresidenta de Marketing Global de USPA Global. «Desde el encanto pastel de Rainbow Row hasta los campos abiertos del Hyde Park Polo Club y la soleada costa de Charleston, el entorno da vida a la colección global Primavera-Verano 2026, combinando estilo relajado tipo resort, color vibrante y la herencia atemporal del deporte».

Los icónicos polos de temporada de U.S. Polo Assn. se ofrecen en una amplia gama de tejidos y acabados, con diseños actualizados que incluyen acanalados texturizados, patrones sutiles y detalles de confección mejorados, aportando una interpretación moderna del polo clásico en las colecciones de hombre, mujer y niño. Diseñada para una vida en movimiento, la camisa polo de la temporada es una prenda versátil de manga corta con botones, disponible en tonos neutros clásicos o colores vibrantes, manteniéndose fiel a la identidad clásica y deportiva de la marca. Terminada con el característico logotipo Double Horsemen de la marca, cada polo de U.S. Polo Assn. lleva la marca de autenticidad del deporte y es un verdadero icono del armario.

«Para la colección global Primavera-Verano de U.S. Polo Assn., nuestro equipo de diseño se propuso crear prendas frescas, cómodas y fáciles de llevar, perfectamente adaptadas a los meses más cálidos», afirmó Jessica Ramesberger, vicepresidenta de Merchandising y Diseño de USPA Global. «Jugamos con tonos pastel vibrantes de primavera, colores intensos de verano y tejidos texturizados para aportar nueva energía a nuestras siluetas más icónicas».

El lanzamiento Primavera-Verano 2026 también introduce la colección cápsula U.S. Open Polo Championship®, inspirada en los torneos de polo más prestigiosos de Estados Unidos celebrados en el USPA National Polo Center (NPC). Esta colección limitada celebra la tradición y la emoción de este icónico torneo a través de una colección global que conecta a aficionados y consumidores con el deporte y la marca. La temporada estadounidense de polo de alto nivel culmina con la final del U.S. Open Polo Championship, que se celebrará el 26 de abril de 2026 en el NPC y se retransmitirá en múltiples plataformas de ESPN, incluyendo ESPN2, así como en otros medios de distribución en todo el mundo.

«La colección global Primavera-Verano 2026 de U.S. Polo Assn. y la cápsula U.S. Open Polo Championship dan vida al legado del deporte a través de un estilo americano atemporal que conecta con consumidores y aficionados de todo el mundo», añade Prince.

Sobre U.S. Polo Assn. y USPA Global

U.S. Polo Assn. es la marca deportiva oficial de la United States Polo Association (USPA), la mayor asociación de clubes y jugadores de polo de Estados Unidos, fundada en 1890. Con una presencia global multimillonaria y distribución mundial a través de más de 1.200 tiendas minoristas de U.S. Polo Assn., así como miles de puntos de venta adicionales, la marca ofrece ropa, accesorios y calzado para hombres, mujeres y niños en más de 190 países. La marca patrocina importantes eventos de polo en todo el mundo, incluido el U.S. Open Polo Championship®, celebrado anualmente en el NPC en The Palm Beaches, el principal torneo de polo en Estados Unidos. Acuerdos históricos con ESPN en Estados Unidos, TNT y Eurosport en Europa, y Star Sports en India ahora retransmiten varios de los principales campeonatos de polo del mundo patrocinados por U.S. Polo Assn., haciendo que este emocionante deporte sea accesible a millones de aficionados a nivel global por primera vez.

U.S. Polo Assn. ha sido nombrada de forma constante como una de las principales licenciatarias deportivas globales junto a la NFL, PGA Tour y Fórmula 1, según License Global. Para más información, visitar uspoloassnglobal.com y seguir a @uspoloassn.

USPA Global es una filial de la United States Polo Association (USPA) y gestiona la marca deportiva multimillonaria U.S. Polo Assn. USPA Global también gestiona la filial Global Polo, líder mundial en contenido sobre el deporte del polo. Para más información, visitar globalpolo.com o Global Polo en YouTube.