Virtual Cable y Policía Nacional, mejor proyecto de infraestructuras digitales y cloud en los Premios ASLAN

El despliegue del puesto de trabajo virtual en la Policía Nacional para más de 80.000 agentes con tecnología de Virtual Cable ha sido galardonado en la XVIII edición de los Premios @ASLAN como mejor proyecto de infraestructuras digitales y cloud. Este reconocimiento destaca la contribución de la compañía, desarrolladora de UDS Enterprise, a la modernización tecnológica de uno de los organismos clave de la administración pública española.

Los Premios @ASLAN, con el respaldo de más de 220 socios y miles de profesionales del sector, reconocen cada año los proyectos más innovadores de digitalización en las administraciones públicas. Desde su creación, estos galardones se han consolidado como una referencia en el impulso de la transformación digital en el sector público.

«Este reconocimiento pone en valor el trabajo conjunto entre administraciones públicas y empresas tecnológicas para impulsar proyectos que mejoran la gestión y modernización del puesto de trabajo digital en el sector público«, señala Félix Casado, CEO de Virtual Cable. «Virtual cable se compromete con el desarrollo de soluciones que permitan a organizaciones críticas gestionar sus entornos digitales con las máximas garantías de seguridad. No en vano,la plataforma es la única solución VDI certificada conforme al Esquema Nacional de Seguridad (ENS), un requisito clave para este tipo de entornos».

El proyecto premiado ha permitido desplegar un modelo integral de virtualización del puesto de trabajo que combina escritorios virtuales (VDI) y aplicaciones virtualizadas. Ofrece a cada agente un espacio personalizado accesible desde cualquier punto de la intranet y sin dependencia de hardware físico. Gracias a la solución UDS Government de Virtual Cable, basada en UDS Enterprise, la Policía Nacional ha consolidado un entorno TI más eficiente y escalable, que centraliza la gestión de puestos, sistemas y aplicaciones.

Este modelo garantiza la integridad de las comunicaciones y cumple los estrictos requisitos de seguridad del entorno policial, al tiempo que mejora la productividad y la experiencia de usuario, optimiza el soporte técnico y facilita el trabajo remoto. Además, el uso compartido de licencias permite reducir costes y ampliar el acceso a herramientas esenciales y, al mismo tiempo, disminuir el consumo energético y la huella de carbono.

El proyecto se integra dentro de la infraestructura cloudPol, la nube privada de la Policía Nacional, que permite ofrecer entornos de trabajo gestionados de forma centralizada y con altos niveles de seguridad. Este modelo reduce dependencias físicas, simplifica la provisión de servicios digitales y refuerza la protección de la información mientras que optimiza el consumo energético y mejora la disponibilidad operativa.

La virtualización del puesto de trabajo se enmarca dentro del Plan de Modernización Tecnológica que está impulsando la Policía Nacional, una estrategia orientada a transformar y reforzar las capacidades digitales del cuerpo, adaptándolas a las necesidades operativas actuales y a los retos tecnológicos del futuro. Este plan tiene como objetivo consolidar una infraestructura tecnológica más flexible, segura y eficiente, capaz de dar respuesta a las exigencias de un entorno operativo cada vez más digitalizado.

«Este proyecto ha supuesto un avance estratégico para la organización, al permitirnos ofrecer a los agentes un entorno digital accesible desde cualquier punto de la red, más ágil en la gestión de aplicaciones, más eficiente y con mayores garantías de seguridad», afirma Juan Carlos González Carvajal, Comisario y Jefe del Área de Informática de la Policía Nacional. «Este modelo no solo mejora la operatividad del cuerpo y optimiza el uso de los recursos tecnológicos, sino que también refuerza el compromiso con el desarrollo de una infraestructura más eficiente, resiliente y sostenible, alineada con la estrategia de modernización digital de la Policía Nacional».

La implantación de la solución se ha realizado con la colaboración de Fsas Technologies y Quer System, que han participado en el despliegue y la integración de la plataforma dentro de la infraestructura tecnológica del organismo.

Con este reconocimiento, Virtual Cable reafirma su posición como proveedor de referencia en soluciones de virtualización del puesto de trabajo y contribuye a impulsar proyectos tecnológicos que mejoran la seguridad, la eficiencia y la sostenibilidad de las infraestructuras digitales en las administraciones públicas. Organismos policiales y de seguridad de distintos países utilizan su solución UDS Enterprise como plataforma de acceso seguro al puesto de trabajo, gracias a su robustez y sus capacidades de protección de la información.

Sobre Virtual Cable

Virtual Cable desarrolla, soporta y comercializa UDS Enterprise. Ha sido reconocida recientemente como IDC Innovator en Virtual Client Computing a nivel mundial. Su equipo de expertos ha diseñado soluciones de digital workplace (VDI, vApp y acceso remoto a equipos físicos) a medida de cada sector para proporcionar una experiencia de usuario única y totalmente adaptada a las necesidades de cada perfil de usuario. Los profesionales de Virtual Cable tienen más de 30 años de experiencia en TI y desarrollo de software y más de 15 en tecnologías de virtualización. Cada día se despliegan millones de escritorios virtuales Windows y Linux con UDS Enterprise en todo el mundo.