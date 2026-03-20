Aranda de Duero consolida su Semana Santa como referente nacional de tradición y emoción desde el siglo XVI

Aranda de Duero vuelve a situarse en el mapa como uno de los destinos imprescindibles de la Semana Santa en España. Con una tradición que se remonta al siglo XVI, la localidad ribereña ha transformado su celebración en una experiencia única que combina historia, emoción y una atmósfera difícil de replicar en otros puntos del país.

Declarada Fiesta de Interés Turístico Regional en 2005, la Semana Santa arandina ha experimentado en los últimos años un notable crecimiento en notoriedad y afluencia, consolidándose como una de las grandes citas del calendario nacional. Cada primavera, miles de visitantes eligen la ciudad para vivir una celebración donde el tiempo parece detenerse.

Siglos de historia que se mantienen vivos en cada procesión

El origen de la Semana Santa de Aranda de Duero se sitúa en el siglo XVI, cuando las primeras procesiones comenzaron a organizarse en torno a los conventos de la villa. Desde entonces, cofradías, imágenes y rituales han mantenido una continuidad excepcional que hoy permite contemplar escenificaciones prácticamente intactas a lo largo de los siglos.

Esta herencia convierte cada acto en una representación cargada de autenticidad, donde tradición y patrimonio se funden en una puesta en escena de gran valor cultural. Procesiones como la del Silencio o la ceremonia del Descendimiento, así como la singular Bajada del Ángel se han convertido en hitos imprescindibles, capaces de emocionar tanto a visitantes como a locales.

Una experiencia inmersiva que trasciende lo religioso

Del 29 de marzo al 5 de abril, desde el Viernes de Dolores hasta el Domingo de Resurrección, el casco histórico de Aranda de Duero se transforma en un escenario vivo. Las calles se llenan de recogimiento, música procesional y una intensidad emocional que define el carácter castellano de la celebración.

La cercanía entre los espacios, la accesibilidad de los actos y la implicación de la ciudadanía permiten al visitante vivir la Semana Santa de una forma directa, participativa y profundamente auténtica.

Crecimiento imparable: turismo, ocupación y proyección nacional

En los últimos años, la Semana Santa de Aranda de Duero ha experimentado un crecimiento sostenido, posicionándose como una alternativa de gran atractivo frente a destinos más masificados.

Este auge se traduce en datos que reflejan su consolidación:

Incremento del 50% en las reservas hoteleras durante este periodo

Fuerte impacto en los niveles de ocupación de alojamientos de la comarca de la Ribera del Duero.

Aumento notable en la demanda de experiencias de enoturismo.

Afluencia creciente de visitantes procedentes de toda España y crecimiento significativo del turismo internacional.

Mayor presencia en medios y posicionamiento como destino de interior

Este dinamismo confirma el papel de Aranda de Duero como uno de los enclaves emergentes más relevantes de la Semana Santa a nivel nacional.

Gastronomía y vino: el otro gran atractivo de la Semana Santa arandina

Más allá de la tradición religiosa, la ciudad ofrece una propuesta gastronómica de primer nivel. Durante estos días, la hostelería despliega todo su potencial con platos emblemáticos como el lechazo asado en horno de leña y la morcilla de Aranda, auténticos referentes de la cocina castellana.

A ello se suman iniciativas ya consolidadas como la Ruta de la Torrija y la Ruta de la Limonada, que refuerzan el atractivo de la ciudad como destino gastronómico.

Una ciudad que se vive bajo tierra y sobre la historia

La experiencia se completa con uno de los elementos más singulares de Aranda de Duero: su red de bodegas subterráneas, que junto a su patrimonio monumental y su cultura vitivinícola convierten la visita en una propuesta integral.

Tradición, historia, vino y gastronomía se unen así para posicionar a Aranda de Duero como uno de los destinos más completos y con mayor proyección del interior peninsular durante la Semana Santa.

Acerca de Aranda de Duero

www.semanasanta.arandadeduero.es