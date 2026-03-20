Pedro Albares, elegido mejor abogado penalista de Valencia 2026

El abogado penalista Pedro Albares Castejón, y director del despacho Albares Abogados, ha sido reconocido como el mejor abogado penalista de Valencia y situado entre los mejores abogados de España en 2026, reforzando así una trayectoria marcada por la excelencia profesional, la especialización jurídica y la innovación en el ejercicio de la abogacía.

A este reconocimiento se suma el galardón recibido el pasado 13 de marzo en Madrid, durante la I Edición de los European Artificial Intelligence Awards 2026, donde fue distinguido por su excelencia profesional en Derecho Penal y por su liderazgo en la transformación del sector jurídico con una integración responsable, consciente y humana de la inteligencia artificial en la práctica legal.

El premio fue entregado por Jordi Bentanach, presidente de la Asociación Europea de Industria, Tecnología e Innovación (AEITI), en un acto que puso en valor a profesionales y entidades destacadas por su capacidad de innovación en sus respectivos sectores. En el caso de Pedro Albares, el reconocimiento subraya no solo su consolidada trayectoria en Derecho Penal, sino también su papel como referente en la modernización de la abogacía.

Desde Albares Abogados, despacho con oficinas en Valencia y Madrid, destacan que esta nueva distinción refuerza el compromiso de la firma con una abogacía altamente especializada y adaptada a los nuevos retos del ámbito jurídico. El bufete cuenta con profesionales de acreditada experiencia en áreas como Derecho Penal, Derecho Civil, Derecho de Familia y Violencia de Género, y ha logrado posicionarse como uno de los despachos de referencia por su combinación de rigor técnico, atención personalizada e innovación legal.

Además, Pedro Albares ha sido incluido en el ranking de los los «Mejores Abogados de España 2026» y elegido el mejor abogado penalista de Valencia por la plataforma digital Asesor.Legal.

Ha recibido reconocimientos de diversas organizaciones y publicaciones del sector jurídico. Su nombre también figura en rankings jurídicos de prestigio tanto internacionales como nacionales, entre ellos, Best Lawyers donde ha sido destacado de forma continuada entre 2020 y 2026, así como Emérita Legal, entre otros, distinguiéndolo como mejor abogado penal de toda la Comunidad Valey en las especialidades de Delitos Sexuales, Defraudaciones, Apoderamiento, Contra la Salud e Integridad Corporal y Contra la Seguridad del Tráfico.

Con casi 15 años de ejercicio profesional como abogado penalista, Pedro Albares se ha consolidado como una figura de referencia en Valencia y en toda España. Desde 2015 ha sido distinguido por diferentes asociaciones y organizaciones europeas, en reconocimiento a su labor en el ámbito jurídico.

Miembro del Ilustre Colegio de la Abogacía de Valencia, Albares compagina su actividad profesional con una firme vocación de servicio público, formando parte también del Turno de Oficio de Valencia, donde interviene en la defensa y acusación penal en todo tipo de delitos.

A su faceta como abogado se suma además una intensa actividad docente. Es abogado y profesor colaborador de Derecho Penal en la Universidad Internacional de Valencia (VIU), tanto en estudios de grado como de posgrado, y también profesor colaborador del Instituto Superior de Derecho y Economía de Madrid (ISDE).

Asimismo, forma parte de entidades de referencia como UNAES (Unión Nacional de Abogados Especialistas de España) y la Asociación Internacional de Derecho Penal (AIDP), lo que refuerza su vinculación con la especialización, la formación continua y la excelencia profesional.

Este nuevo reconocimiento consolida a Pedro Albares como uno de los nombres propios de la abogacía penal española en 2026, en un momento en el que experiencia, especialización e innovación se han convertido en elementos clave para liderar el presente y el futuro del sector jurídico.

Actualmente, Albares Abogados cuenta con su oficina principal en Valencia, en Gran Vía Marqués del Turia, 49-1º, y con una segunda sede en Madrid, situada en el emblemático barrio de Salamanca, en calle Hermosilla, 48-1º.

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Pedro Albares, en los mejores abogados abogados de España