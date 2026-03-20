Estos son los destinos con mejor relación calidad-precio para Semana Santa según KAYAK

A pocos días de que llegue uno de los periodos vacacionales más deseados del año, KAYAK, un buscador de viajes líder, revela cuáles son los destinos con mejor relación calidad-precio para esta Semana Santa. Desde escapadas a islas españolas hasta capitales europeas, los viajeros pueden encontrar vuelos de ida y vuelta por menos de 200 €, tanto dentro como fuera de España.

Natalia Diez-Rivas, Directora Comercial de KAYAK para Europa, añade: «En KAYAK sabemos que identificar dónde puede rendir más el dinero es clave a la hora de planificar un viaje. Por eso, trabajamos para ofrecer a los viajeros la información que necesitan para planificar mejor y aprovechar al máximo su presupuesto. Ya sea una escapada a una isla cercana o una escapada urbana a una capital europea, las Alertas de Precios de KAYAK pueden ayudar a los viajeros a seguir de cerca los precios y reservar en el momento adecuado».

Semana Santa 2026: los destinos nacionales e internacionales con mejor relación calidad-precio

Las Islas Baleares, junto a dinámicas ciudades peninsulares, son protagonistas en el ranking nacional de este año, que refleja una amplia variedad de opciones asequibles. Ibiza encabeza la lista con un precio medio de 68 € ida y vuelta en clase económica, seguida de Barcelona (98 € de media) y Palma de Mallorca (99 € de media).

Top 10 destinos nacionales con mejor relación calidad-precio y el precio medio de un vuelo de ida y vuelta en clase económica para Semana Santa 2026

Ibiza: 68 € Barcelona: 98 € Palma de Mallorca: 99 € Madrid: 106 € Valencia: 106 € Bilbao: 111 € Alicante: 123 € Sevilla: 140 € Málaga: 141 € Mahón: 143 €

Para quienes prefieren cruzar fronteras, Italia y Portugal son protagonistas en el ranking de destinos internacionales, con dos ciudades italianas y portuguesas entre las de mejor relación calidad-precio. Milán (128 € de media) y Venecia (163 € de media) combinan el encanto italiano clásico, mientras que Oporto (128 € de media) y Lisboa (146 € de media) se posicionan como escapadas urbanas asequibles.

Top 10 destinos internacionales con mejor relación calidad-precio y el precio medio de un vuelo de ida y vuelta en clase económica para Semana Santa 2026

Milán, Italia: 128 € Oporto, Portugal: 128 € Tánger, Marruecos: 136 € Londres, Reino Unido: 139 € Lisboa, Portugal: 146 € Venecia, Italia: 163 € Dublín, Irlanda: 169 € Bruselas, Bélgica: 170 € Varsovia, Polonia: 172 € París, Francia: 176 €

Más allá del top 10, existen otras ciudades europeas que también ofrecen interesantes oportunidades esta Semana Santa. En Polonia, Cracovia (205 € de media) destaca como una escapada cultural con una excelente relación calidad-precio, mientras que una de las capitales escandinavas, Copenhague (204 € de media), se consolida como una propuesta urbana y sofisticada lista para descubrir en una escapada corta.

Edimburgo (209 € de media), que se posiciona como el destino de mayor tendencia entre los españoles esta Semana Santa, también se mantiene como una opción con buena relación calidad-precio en comparación con otros destinos internacionales.