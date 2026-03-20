TK Maxx celebra su llegada a España con la apertura de su primera tienda en Barcelona

Ayer por la mañana, numerosos clientes se congregaron ante la nueva tienda de TK Maxx en Barcelona, ansiosos por ser los primeros en vivir la llegada de este nuevo retailer a España. A las 10:00h, con la apertura de puertas y el tradicional corte de la cinta roja, dio comienzo oficialmente una nueva etapa para los amantes de las grandes marcas y productos de calidad a precios irresistibles.

En el interior, les esperaba 2168 m² en una sola planta, con moda para mujer, hombre y niño, además de calzado, accesorios, belleza, hogar y joyas, todo ello a precios irresistibles y una relación calidad precio excepcional.

Durante el día, la clientela pudo disfrutar de diversas experiencias organizadas para celebrar la apertura, entre ellas una zona donde tomar un café matutino mientras daban comienzo a su primera búsqueda del tesoro. La jornada estuvo amenizada con música en directo de un DJ y contó también con una mecánica de tarjetas ‘rasca y gana’, que ofrecía la posibilidad de conseguir tarjetas regalo de TK Maxx de hasta 100 €.

La apertura de la tienda en Diagonal Mar supone la creación de alrededor de 80 nuevos puestos de trabajo en Barcelona.

Una noche previa llena de sorpresas

La víspera de la apertura, TK Maxx invitó a rostros conocidos del ámbito digital y cultural a un evento exclusivo en su nueva tienda, con el objetivo de presentar por primera vez la experiencia única de compra basada en la búsqueda del tesoro. Entre los primeros «cazatesoros» se encontraban Paula Gonu, Andrea Mengual y Judit Martos. Además, contó con la actuación sorpresa de Miki Núñez, que aportó su energía positiva y puso banda sonora a una velada vibrante.

Marta Torné, embajadora del evento, declaró: «España tiene una energía creativa y una alegría de vivir que encajan a la perfección con el espíritu colorido y sorprendente de TK Maxx. Para mí, la moda es una forma de expresar personalidad y divertirse, y eso es precisamente lo que invita a hacer esta tienda: descubrir, combinar, jugar. Aquí, cada visita se convierte en una auténtica búsqueda del tesoro, donde es posible encontrar piezas especiales y gran calidad para toda la familia y el hogar, y todo ello con precios que hacen que cada hallazgo sea aún más emocionante. Es una nueva forma de comprar: inspiradora, inesperada y llena de alegría».

Una nueva forma de compra en España

La llegada de TK Maxx a Barcelona supone la implantación en España de un modelo consolidado internacionalmente, que consiste en ofrecer piezas de calidad excepcional de marcas nacionales e internacionales por hasta un 60 % menos que el precio de venta recomendado como parte de su propuesta habitual. A diferencia de las tiendas convencionales, la marca ofrece precios increíbles durante todo el año, sin rebajas ni promociones, solo productos de gran calidad, como porcelana portuguesa, prendas de cachemir, lana egipcia o cristal de Polonia, todo ello a precios sorprendentes.

Cada visita es vivir la emoción de la búsqueda del tesoro gracias a la llegada constante de nuevas referencias, lo que ofrece oportunidades únicas irrepetibles. La tienda está organizada por tallas, pensada para descubrir piezas especiales entre cientos de marcas y productos de calidad procedentes de todo el mundo. Una experiencia de compra sorprendente, dinámica y emocionante.

Con esta apertura al público, TK Maxx inicia su andadura en España con la ambición de convertirse en un nuevo destino para quienes disfrutan encontrando piezas y marcas de calidad y viviendo cada visita como una experiencia diferente.

Sobre TK Maxx

TJX Europe forma parte de The TJX Companies, Inc., el retailer off-price de artículos de moda y hogar líder en el mundo. Con más de 30 años de presencia en Europa, TK Maxx inauguró su primera tienda en el Reino Unido en 1994. Desde entonces, TJX Europe se ha convertido en una empresa omnicanal europea con más de 750 tiendas, que opera con dos marcas en siete países: el Reino Unido, Irlanda, Alemania, Polonia, Austria y los Países Bajos, y ahora España.

Colaboración con Ayuda en Acción

Su objetivo es ayudar a menores y jóvenes a desarrollar su potencial en las comunidades locales, por eso, a partir de 2026, TK Maxx colaborará con Ayuda en Acción en España. Los fondos recaudados contribuirán a que jóvenes en situación de vulnerabilidad puedan seguir estudiando, aprendan habilidades, reciban orientación y ganen la confianza que necesitan para avanzar en el mundo laboral.