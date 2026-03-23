La AEIT-Madrid destaca el papel de los ingenieros de telecomunicación en tecnología cuántica y satelital

La tecnología que sustenta las comunicaciones del futuro —desde la transmisión cuántica segura hasta la gestión de satélites en órbita— tiene un elemento común: la ingeniería de telecomunicación.

Así lo puso de manifiesto la Asociación Española de Ingenieros de Telecomunicación de Madrid (AEIT-Madrid) celebró la jornada ‘El papel del Ingeniero de Telecomunicación en los ámbitos de tecnología cuántica y satelital’, un encuentro que analizó cómo la ingeniería de telecomunicación se ha convertido en un pilar esencial para el desarrollo de sistemas de alta innovación tecnológica.

Lejos de limitarse al diseño de infraestructuras, la ingeniería de telecomunicación se consolida como un motor de innovación capaz de conectar la investigación científica con su aplicación real en sectores estratégicos. En palabras de Inmaculada Sánchez Ramos, presidenta de la Asociación, «la ingeniería de telecomunicación no solo diseña sistemas; impulsa descubrimientos. La tecnología cuántica y los sistemas satelitales son claros ejemplos de cómo la profesión contribuye a generar soluciones avanzadas con impacto global permitiendo optimizar redes, algoritmos y sistemas digitales para operaciones críticas y resilientes».

Por su parte, el ingeniero de telecomunicación y director técnico del proyecto Garbo en Thales Alenia Space España, Ángel Álvaro Sánchez, explicó que «el desarrollo de sistemas de transmisión de claves cuánticas mediante satélites geoestacionarios no sería posible sin la combinación de ingeniería avanzada, programación, control de precisión y software especializado. Los telecos son el centro de esta innovación que redefine la seguridad y la comunicación global».

En su intervención José Andrés Berzal, vocal de AEIT-Madrid, destacó que «los ingenieros de telecomunicación son imprescindibles para convertir conceptos científicos complejos en tecnologías aplicables. La colaboración entre investigación cuántica y sistemas satelitales demuestra cómo esta profesión conecta la teoría con soluciones prácticas que impactan en la sociedad y la economía, incluyendo investigación aplicada, pruebas de laboratorio y desarrollo de algoritmos para sistemas de transmisión y recepción de datos».

La sesión puso también de relieve la capacidad de estos profesionales para transformar conceptos científicos complejos en aplicaciones tecnológicas concretas. Desde la investigación en laboratorio hasta la puesta en órbita de sistemas reales, la ingeniería de telecomunicación actúa como nexo entre la teoría y su implementación práctica, permitiendo el desarrollo de soluciones que impactan directamente en la economía, la industria y la sociedad.

Este avance tecnológico se sustenta en una combinación de factores críticos que incluyen infraestructuras de comunicaciones robustas, algoritmos avanzados, arquitecturas digitales seguras y una creciente coordinación multidisciplinar a nivel internacional. En un entorno donde los sistemas son cada vez más globales, interconectados y precisos, los ingenieros de telecomunicación aportan un conocimiento transversal que integra matemáticas, física, programación y gestión de proyectos complejos.

Durante el encuentro se abordaron asimismo los principales retos que acompañan a esta evolución tecnológica, entre ellos la ciberseguridad en entornos cuánticos, la eficiencia energética de los sistemas satelitales o la integración de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial en redes de comunicaciones. Frente a estos desafíos, AEIT-Madrid subrayó el papel estratégico de la ingeniería de telecomunicación como disciplina clave para reforzar la competitividad tecnológica de España y su posicionamiento en sectores de alto valor añadido.

Más allá del ámbito estrictamente técnico, la jornada sirvió también para poner en valor la dimensión económica y social de esta profesión. Los ingenieros de telecomunicación no sólo desarrollan tecnología, sino que lideran equipos multidisciplinares, colaboran en proyectos internacionales y contribuyen activamente a la transferencia de conocimiento desde la investigación hacia el tejido empresarial e institucional.

Con iniciativas como esta jornada, la Asociación reafirma su compromiso de visibilizar la relevancia de la ingeniería de telecomunicación en el actual contexto de transformación digital, así como su papel fundamental en la construcción de un modelo tecnológico más innovador, seguro y sostenible.

Sobre la Asociación Española de Ingenieros de Telecomunicación de Madrid (AEIT-Madrid)

La Delegación en Madrid de la Asociación Española de Ingenieros de Telecomunicación (AEIT-Madrid) nace en 2009 por mandato de la Asamblea General de la Asociación Española de Ingenieros de Telecomunicación (AEIT), con el objeto de completar su modelo territorial y dar un servicio de proximidad a sus asociados en una Comunidad Autónoma que concentra a unos 3.000, alrededor del 40% de los asociados del total nacional.

Con el fin de ser la asociación de referencia para todos los Ingenieros de Telecomunicación que desarrollan su actividad en la Comunidad de Madrid, AEIT-Madrid tiene entre sus líneas prioritarias de trabajo la de potenciar la relevancia socioeconómica de la Ingeniería de Telecomunicación y sus profesionales, mediante la intensificación de las relaciones con las empresas, instituciones y universidades de la Comunidad, así como el fomento de la incorporación y participación activa de sus asociados, especialmente de los más jóvenes, y la provisión de herramientas que faciliten su orientación y reciclaje profesional, para impulsar su reconocimiento en los ámbitos empresarial e institucional, así como en el mercado de trabajo.