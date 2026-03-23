El Ayuntamiento de Palm Beach (Florida) renueva su confianza en FCCenviro para la recogida de sus residuos

FCC Environmental Services, filial de FCCenviro y una de las mayores empresas de gestión integral y reciclaje de residuos de Estados Unidos, ha resultado adjudicataria del nuevo contrato de recogida de residuos domésticos y reciclaje del Área de Servicio 4 del condado de Palm Beach, que adjudicó por primera vez a la empresa en marzo de 2019. El nuevo contrato, adjudicado por la Junta de la Autoridad de Residuos Sólidos (SWA, por sus siglas en inglés), entrará en vigor el 1 de octubre de 2026 con una cartera asociada de hasta 130 millones de dólares (113 millones de euros) para los próximos siete años.

FCC Environmental Services prevé incorporar 85 profesionales, que se sumarán a las 120 personas en plantilla que ya tenía el servicio, y que respaldarán las operaciones en toda la zona. La prestación de servicios contará con más de 50 vehículos y equipos, lo que garantizará la continuidad, la eficiencia y un servicio fiable para las comunidades atendidas.

«Es un honor para nosotros seguir prestando servicios a los residentes del condado de Palm Beach», afirmó Dan Brazil, director general de FCC Environmental Services. «Esta renovación refuerza nuestra larga colaboración con la SWA y pone de relieve el compromiso de nuestro equipo con la seguridad, la sostenibilidad y la fiabilidad del servicio. Esperamos seguir construyendo sobre los sólidos cimientos establecidos durante la última década y continuar ofreciendo soluciones medioambientales responsables en los años venideros».

FCC Environmental Services sigue centrada en apoyar a las comunidades a las que presta servicio a través de la excelencia operativa y la gestión responsable de los recursos. El compromiso de la empresa con las colaboraciones a largo plazo y las prácticas sostenibles sigue guiando su labor en todo Estados Unidos.

Acerca de FCC Environmental Services

Con sede en Houston, Texas, FCC Environmental Services es un proveedor líder de soluciones de gestión de residuos y reciclaje para clientes residenciales y comerciales. En la actualidad, presta servicio a cerca de 14 millones de estadounidenses en siete estados: Florida, California, Texas, Iowa, Nebraska, Minnesota y Carolina del Norte. Basándose en décadas de experiencia en el sector a nivel mundial, FCC Environmental Services ofrece soluciones innovadoras para minimizar los residuos y mejorar la sostenibilidad. Comprometida con la excelencia y la colaboración con la comunidad, FCC Environmental Services se dedica a trabajar de forma responsable hoy para lograr un mejor medio ambiente mañana.