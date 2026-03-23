El Valle del Nalón lanza Cocina de Carbón, su marca gastronómica ligada a su identidad minera e industrial

El Valle del Nalón, una de las comarcas más singulares de Asturias, con una fuerte identidad ligada a su historia minera e industrial y a un extraordinario patrimonio natural, ha iniciado una nueva etapa en su posicionamiento turístico con la creación de Cocina de Carbón, una marca gastronómica concebida para articular un relato innovador capaz de conectar territorio y memoria en torno a la cultura gastronómica.

Creada en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino Valle del Nalón, la marca nace de una reflexión sobre el imaginario de la comarca, formada por los concejos de Langreo, San Martín del Rey Aurelio, Laviana, Sobrescobio y Caso. Un territorio marcado por su historia obrera, donde el trabajo en minas y fábricas vertebró durante décadas la vida social, cultural, económica y gastronómica. La mesa fue, precisamente, prolongación del trabajo y del hogar, así como un espacio de reunión tras la jornada laboral y núcleo de transmisión de valores comunitarios. En ese sentido, la antigua cocina de carbón, presente durante décadas en las casas del valle, se convierte ahora en el símbolo que sintetiza la marca.

El Valle del Nalón es uno de los territorios que mejor condensan la identidad industrial de Asturias. En este contexto, su gastronomía nace de la cocina de subsistencia, del aprovechamiento de los recursos locales y de la adaptación a las exigencias del trabajo, pero también del vínculo con el territorio y el paisaje. Desde los montes y pastos del Parque Natural de Redes hasta los ríos, huertas y pueblos del valle, el producto local ha sido siempre la base de su cocina. Platos tradicionales como las «cebolles rellenes», el «pote de nabos» o la versión local de los callos, recetas de temporada o ligadas al calendario festivo conviven con una red de huertas, ganaderías, llagares, queserías, obradores y productores. Asimismo, durante el año se suceden citas como las Jornadas del Cabritu, en Laviana; las Jornadas de la Sidra o descorches, en La Felguera, Sotrondio y Pola de Laviana; las tradicionales espichas; el Certamen del Quesu Casín DOP, en Caso; las jornadas dedicadas al Pitu Caleya y la Trucha, en Sobrescobio; la Feria de la Miel, en San Martín del Rey Aurelio; celebraciones populares como Los Callos en Ciañu, Los Nabos en Sotrondio, Les Cebolles en El Entrego, las Jornadas de la Matanza en Caso, los Pimientos en Blimea o las Jornadas de Su Excelencia La Fabada, en La Felguera.

Cocina de Carbón contará en 2026 con un calendario de acciones para reforzar su lanzamiento. En primavera se pondrán en marcha tres rutas gastronómicas temáticas; una recorrerá los sabores del Parque Natural de Redes, otra unirá patrimonio industrial y cocina, y la tercera pondrá en valor el mundo dulce del valle. El plan contempla, además, encuentros con prescriptores, un ciclo de showcookings y actividades vinculadas a la cultura sidrera, entre otras acciones. El calendario culminará con la celebración de un evento comarcal con vocación de continuidad como escaparate del producto local y la tradición gastronómica local.