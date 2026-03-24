El 70% de profesionales usa IA, pero solo el 21,6% de empresas la integra, según Cyberclick

El objetivo del estudio es entender cómo se está aplicando la IA en el día a día profesional, qué nivel de madurez existe y cuáles son las principales barreras para su integración en las organizaciones. Los resultados muestran que la inteligencia artificial ya forma parte de la operativa habitual de los equipos de marketing y ventas, pero su adopción estratégica a nivel empresarial avanza a un ritmo más lento.

Una adopción consolidada a nivel profesional

El estudio indica que el 70% de los profesionales ya utiliza herramientas de inteligencia artificial de forma habitual en su trabajo. Este dato confirma que la IA ha superado la fase experimental y se ha consolidado como una herramienta clave en el entorno laboral.

Sin embargo, esta adopción presenta matices relevantes. Un 27,4% de los encuestados utiliza la IA únicamente a nivel personal, sin haberla integrado todavía en su entorno profesional. Además, más de una cuarta parte acumula más de 12 meses de experiencia, lo que evidencia la existencia de una base consolidada de usuarios avanzados.

En cuanto a los usos, la IA se posiciona principalmente como un motor de creación y optimización de contenido. El 67% de los profesionales la utiliza para la generación de textos, mientras que la personalización de mensajes alcanza el 50,6%. Este enfoque refleja un uso predominantemente operativo, centrado en la productividad individual.

El estudio también destaca el dominio de herramientas generalistas, con ChatGPT alcanzando una adopción del 93,8%. En contraste, el uso de soluciones más avanzadas o integradas en procesos empresariales sigue siendo minoritario, especialmente en ámbitos como la automatización o la conexión con sistemas CRM.

La brecha entre el uso individual y la integración empresarial

Uno de los hallazgos más relevantes del informe es la diferencia entre el avance de los profesionales y el de las organizaciones. Mientras que la mayoría de los equipos ya utiliza IA en su día a día, solo el 21,6% de las empresas ha integrado esta tecnología de forma estructural en sus procesos y estrategia.

De hecho, un 38,4% de las organizaciones aún no ha iniciado ningún proyecto relacionado con inteligencia artificial. Este dato refleja que la adopción está siendo impulsada principalmente desde los propios profesionales, que experimentan y aplican la tecnología de forma individual.

«Estamos viendo cómo los equipos avanzan más rápido que las propias organizaciones. La IA ya está en el día a día de los profesionales, pero todavía no se ha convertido en una palanca estratégica dentro de muchas empresas», explica David Tomás, CEO y cofundador de Cyberclick.

Esta situación genera una brecha organizacional que puede convertirse en un factor competitivo clave. El estudio señala que la diferencia en los próximos años no estará en el uso de la IA, sino en la capacidad de las empresas para integrarla en sus procesos, sistemas y cultura.

Otros datos refuerzan esta idea. Solo el 34,2% de los profesionales ha desarrollado asistentes propios, lo que indica que la sistematización de procesos aún es limitada. Además, menos del 10% integra la IA con herramientas empresariales como el CRM, lo que reduce su impacto en áreas clave como ventas o atención al cliente.

De la productividad individual a la ventaja competitiva

El informe también analiza las motivaciones y barreras en el uso de la inteligencia artificial. El 37,8% de los profesionales afirma que su principal objetivo es mejorar su empleabilidad, por delante de quienes buscan resultados directos de negocio. Esto confirma que el impulso actual sigue siendo individual más que corporativo.

Al mismo tiempo, los principales frenos para avanzar no están relacionados con el interés, sino con factores estructurales como la falta de formación, la falta de tiempo o la ausencia de una hoja de ruta clara dentro de las organizaciones.

En este contexto, Cyberclick concluye que el reto para las empresas no es adoptar más herramientas, sino evolucionar hacia un modelo en el que la inteligencia artificial esté integrada en los procesos de forma coherente y escalable.

El estudio ofrece así una guía práctica para entender el punto de partida real del mercado y avanzar hacia un uso más estratégico de la IA, alineado con los objetivos de negocio y las necesidades de los equipos.

→ Se puede conseguir aquí el estudio.

Sobre Cyberclick

Cyberclick es un partner digital especializado en marketing, ventas, IA y atención al cliente con más de 25 años de experiencia en la creación de estrategias orientadas a resultados y optimización de campañas digitales. La compañía cuenta con equipos expertos en SEM, Social Ads, Allbound Marketing, Branded Content, Data Science, CRM, CRO, Marketplaces & Ecommerce, Social Media y Marketing Automation.

Ha sido reconocida como una de las mejores empresas para trabajar en España por Great Place to Work y es la única empresa española premiada en los WorldBlu Awards por su cultura empresarial.