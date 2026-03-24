Audax y Carlos reabren para iniciar la nueva temporada

Para celebrar este estilo de vida y el reencuentro con la isla de Menorca, ARTIEM invita a descubrir nuevas experiencias y condiciones especiales tanto para viajeros como para residentes de Baleares que planeen su escapada en estas fechas.

Destaca ARTIEM KM0, una propuesta pensada para quienes viven en el archipiélago y desean disfrutar de una escapada sin salir de su entorno: noches para desconectar, desayunos sin prisas y la experiencia ARTIEM con ventajas exclusivas para residentes.

ARTIEM KM 0 – Residentes Baleares

Además fiel a su filosofía de prolongar los momentos de bienestar, ha ideado «Quédate un poco más», una propuesta pensada para que los viajeros puedan disfrutar de la experiencia con más tiempo y sin prisas en la que a más noches de estancia mayor es el descuento y además, incluye la cena del día de llegada. Una oportunidad única para descubrir la isla con calma, prolongando los momentos de bienestar y desconexión que definen el estilo de vida ARTIEM.

Promoción I Quédate un poco más

ARTIEM Audax: aventura y bienestar en Cala Galdana

Frente a la espectacular playa de Cala Galdana, ARTIEM Audax inaugura la temporada poniendo el foco en el bienestar con Aqua Aquae, una experiencia pensada para reconectar con el cuerpo y los sentidos a través del agua.

La propuesta invita a vivir una noche mágica en pareja, con una bienvenida especial y una estancia en habitación Premium con terraza, un espacio luminoso y elegante que invita a relajarse con vistas al entorno natural de Menorca.

El viaje sensorial continúa con una propuesta gastronómica basada en sabores frescos y mediterráneos, con desayuno y cena incluidos, pensados para comenzar y cerrar el día disfrutando de la cocina local. El corazón de la experiencia se encuentra en el Blue Spa, donde los huéspedes pueden disfrutar de un circuito hidrotermal de 90 minutos diseñado para equilibrar cuerpo y mente que se completa con una zona de calor con terma romana, sauna finlandesa y baño turco.

Aqua Aquae – ARTIEM Audax

ARTIEM Carlos: exclusividad y relax en el corazón de Mahón

Situado en Es Castell, con impresionantes vistas a la entrada puerto natural de Mahón y que muchos consideran el mejor amanecer de Europa, ARTIEM Carlos es un hotel solo para adultos diseñado para el descanso absoluto.

La propuesta gastronómica se centra en productos locales y cocina mediterránea de calidad. El restaurante Medi ofrece una selección de platos de sabores auténticos, mientras que el Dock Lounge & Snack Bar es ideal para disfrutar de tapas ligeras y cócteles con música ambiente.

Para completar la experiencia, el Sea Wellness de ARTIEM Carlos es un auténtico santuario de relajación, que ofrece un jacuzzi infinity, sauna, baño turco y una amplia selección de tratamientos.

Opening 2026: actividad cultural

Del 7 al 25 de abril, Menorca se prepara para 19 días de intensa actividad cultural, con una agenda diseñada junto con las galerías de arte, museos y artistas locales, nacionales e internacionales para dar el pistoletazo de salida a la temporada turística, apostando por el arte como eje de su promoción. El Opening Menorca 2026 pretende ser un abanico de eventos culturales que sitúen a la isla en el imaginario internacional artístico.

Reconocida como una auténtica obra de arte natural, Menorca amplía su relato turístico incorporando de forma decidida el arte contemporáneo, la artesanía y el trabajo de sus galerías y museos como parte esencial de la experiencia del visitante y del residente.

B Corp & sostenibilidad

ARTIEM es la primera cadena hotelera de Europa en obtener la certificación B Corp, que impulsa un nuevo modelo de negocio basado en una economía más equitativa, inclusiva y regenerativa. Este reconocimiento refuerza su voluntad de ser los mejores hoteles para el mundo y está en sintonía con su propósito de inspirar felicidad a las personas.