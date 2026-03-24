El coste medio de una boda en España: 25.183 euros según Bodas.net

Las bodas en 2026 siguen consolidando su posición como eventos que requieren una inversión significativa y una planificación minuciosa. El sector muestra un crecimiento constante en el que la intención de ahorrar choca frecuentemente con el deseo de una celebración a medida.

Para hacerse una idea, el coste medio de una boda es de 25.183 € (+2 % en comparación con 2024).Si bien la idea inicial es ajustarse al presupuesto la realidad es que sólo el 41 % de las parejas encuestadas se ajustó al presupuesto de su boda y casi la mitad, el 45%, incluso lo superaron.

Presupuestos y economía

En 2025, las parejas españolas invitaron a una media de 123 personas si bien la media varía en función de si son generación Z (118); Millennials (115) o Generación X (82 personas). El gasto medio por invitado es de 225 € (+6 % en comparación con 2024).

El 45% gastaron por encima del presupuesto y sólo un 4% logró gastar menos. En lugar de reducir sus expectativas, muchas parejas ajustan las asignaciones dentro de su presupuesto para proteger sus prioridades.

A esto hay que añadir que el 30% de las parejas de España gastó más de 30.000 euros.

Diferencias generacionales

La diferencia generacional también marca tendencias. Se casan a una media de 34 años. El 25% tienen hijos. Y han estado al menos 7 años antes de casarse. Y más del 70% son millennials. Éstos precisamente se gastan un promedio de 26.300€, un 7 % por encima de la media de España.

Pese a lo que se pueda pensar, las parejas de la generación Z gastan de forma similar y aunque la idea es que recortan, no es así. Sus presupuestos combinan la planificación cuidadosa con la participación de familiares. Los sentimientos también están más asentados, de hecho sólo un 15% se siente abrumado frente a un 85% que está emocionado. Dedican una media de 13 meses a planificarla.

Esther Lee, Editorial Director The Knot Worldwide, comenta: «Nuestros datos muestran que, a pesar de las presiones económicas, las parejas siguen invirtiendo en ese gran momento de la vida que es una boda, y este año se ha observado un aumento en la inversión en la experiencia de cada invitado. Dado que las parejas gastan más por persona, está claro que se hace hincapié en que ese día sea inolvidable para todos los asistentes, desde los novios hasta los parientes lejanos. Al fin y al cabo, la boda puede ser cosa de los novios, pero tú quieres que los invitados se diviertan. En Mariages.net, ayudamos a las parejas a encontrar los mejores proveedores e inspiración para sus bodas, desde lugares hasta fotógrafos. Dado que las parejas siguen invirtiendo en el gran día a pesar de las dificultades económicas, hay que asegurarse de que cada euro gastado contribuya a que sea un día que nunca olvidarán».

Metodología

El estudio ‘Real Weddings’ de The Knot es uno de los más amplios y de mayor trayectoria en su género, elaborado por el equipo de análisis e investigación de The Knot y realizado anualmente desde hace casi 20 años. El estudio «Real Weddings» de 2026 va más allá de las tendencias para reflejar cómo están evolucionando las bodas como hito tanto personal como cultural. El estudio de 2026 recopiló respuestas autoinformadas de 1304 parejas francesas que se casaron entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025; los encuestados fueron reclutados mediante invitaciones por correo electrónico enviadas a los miembros de The Knot y/o WeddingWire a lo largo del año 2025. Los encuestados representan a parejas adultas de todo el país con diversas etnias, niveles de ingresos, razas, edades (mayores de 18 años), orientaciones sexuales e identidades de género. Para ofrecer una visión lo más completa posible de las tendencias del sector nupcial en 2025, este informe también incluye estadísticas sobre bodas procedentes de estudios adicionales realizados por TKWW a lo largo del año, tanto entre parejas comprometidas como recién casadas. En un año normal, The Knot Worldwide lleva a cabo estudios con más de 100.000 parejas, invitados y profesionales del sector nupcial de todo el mundo.