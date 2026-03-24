idealo integra su comparador de precios en ChatGPT para facilitar decisiones de compra más seguras

idealo.es, el comparador de precios líder en Europa, ya está disponible en ChatGPT a través de su propia aplicación integrada. Al combinar la inteligencia artificial con la transparencia de precios y el amplio conocimiento de producto de idealo, esta alianza ayuda a los consumidores a elegir el artículo adecuado y a comprar con total seguridad.

Cómo funciona

Los usuarios pueden acceder a la app de idealo directamente desde la barra lateral de ChatGPT, en la sección de «Aplicaciones», y añadirla a su chat. Solo tienen que describir lo que buscan o hacer preguntas concretas sobre un producto. A partir de ahí, la aplicación mostrará información contrastada y precios en tiempo real extraídos de la base de datos de idealo, respaldando así las respuestas de la IA con datos de compra totalmente fiables.

De la búsqueda a la decisión de compra

Comprar por internet ofrece infinitas opciones, pero elegir el producto adecuado puede ser complicado. En lugar de ir saltando entre buscadores, webs de reseñas y tiendas online, idealo permite a los usuarios valorar todas las opciones sin salir de una misma conversación guiada. La app de idealo en ChatGPT ayuda a comparar productos según las prioridades de cada usuario, entender los pros y contras de cada opción y localizar el precio más justo entre diferentes comercios. De este modo se consiguen compras mucho más informadas y acertadas, sin pagar de más.

Mayor tasa de conversión para las tiendas en la era de la IA

La IA conversacional es un canal cada vez más importante para descubrir nuevos productos, las tiendas presentes en idealo pueden llegar ahora directamente a usuarios con una alta intención de compra dentro de ChatGPT. Como los consumidores ya han resuelto sus dudas y comparado opciones durante el chat, el tráfico que llega a las tiendas online es de máxima calidad, lo que dispara las probabilidades de venta.

«Con nuestra app en ChatGPT, llevamos el comparador de precios y los productos de idealo directamente a la fase de búsqueda», explica Jovan Protić, co-CEO de idealo. «Los consumidores pueden valorar diferentes productos y encontrar precios justos de forma natural, como en una charla, mientras que los vendedores conectan con clientes potenciales altamente cualificados en el momento clave de la decisión de compra. Es un beneficio real y medible para ambas partes».

Con este paso, idealo consolida su posición en un entorno comercial cada vez más marcado por la inteligencia artificial, garantizando que la búsqueda de productos siga siendo transparente, justa y centrada en ofrecer el mejor precio.

Sobre idealo

idealo es el comparador de precios de productos líder de Europa. Se fundó en el año 2000 con el objetivo de proporcionar a los usuarios toda la información que necesiten en función de sus intereses de compra, para que lleguen así a la tienda adecuada. Actualmente, cuenta con más de 5 millones de visitas al mes de media en España, convirtiéndose en el aliado perfecto para que millones de personas encuentren el mejor precio online. En el portal de idealo.es pueden encontrarse más de 89 millones de ofertas de productos procedentes de más de 11.000 tiendas.

La plantilla de idealo procede de más de 60 países diferentes que trabajan en la sede de la empresa en Berlín. Como comparador de precios, idealo está presente en Alemania, Austria, Francia, Reino Unido, Italia y desde 2013, también en España.