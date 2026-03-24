OMP se posiciona en el nivel más alto en el Magic Quadrant™ de Gartner® 2026

Esta es la undécima vez que la compañía es reconocida como Líder. OMP considera que este reconocimiento subraya su entrega constante de soluciones innovadoras como UnisonIQ y Unison Decision-Centric Planning. Refleja un cambio del mercado hacia la planificación de la cadena de suministro impulsada por IA y la creciente demanda de plataformas que unifican estrategia, ejecución e inteligencia en tiempo real.

Impulsando la planificación inteligente para las necesidades más complejas de la cadena de suministro

Con la confianza de líderes del Fortune 500 como AstraZeneca, BASF, Johnson & Johnson y Procter & Gamble, OMP continúa avanzando en la planificación de la cadena de suministro a través de Unison Planning™, su plataforma integral de extremo a extremo. Abierta, nativa en la nube e impulsada por IA, la plataforma está diseñada para satisfacer las demandas en evolución de las cadenas de suministro globales de proceso y discretas, incluyendo productos químicos, bienes de consumo, ciencias de la vida, papel y embalaje, neumáticos y materiales de construcción, y metales.

Unison Planning™ incorpora UnisonIQ, el orquestador de IA de OMP que unifica agentes, asistentes y motores de IA en un único y potente marco. Diseñado para la era agéntica de la planificación de la cadena de suministro, UnisonIQ integra inteligencia continua en toda la plataforma, proporcionando a las organizaciones una base para la toma de decisiones proactiva y autónoma basada en una profunda experiencia del sector.

«La IA agéntica está transformando fundamentalmente la forma en que operan y compiten las cadenas de suministro», afirma Paul Vanvuchelen, Chief Executive Officer de OMP. «Las organizaciones que adopten este cambio convertirán la volatilidad en una ventaja estratégica».

Acelerando la velocidad de decisión para toda la cadena de suministro

El Unison Decision-Centric Planning de OMP eleva el rendimiento de la cadena de suministro al unir la experiencia humana, la IA avanzada, la inteligencia en tiempo real y la evaluación rápida de escenarios para impulsar la velocidad de decisión y mejorar la calidad de las decisiones en toda la empresa.

«Con inteligencia integral de la cadena de suministro y anticipación impulsada por IA, Unison Decision-Centric Planning permite a las organizaciones obtener una visibilidad más temprana de las disrupciones, evaluar su impacto y preparar el siguiente movimiento con claridad y confianza», afirma Philip Vervloesem, Chief Commercial & Markets Officer de OMP.

Sobre el Magic Quadrant de Gartner

El Magic Quadrant de Gartner 2026 para Soluciones de Planificación de la Cadena de Suministro: Industrias de Proceso, publicado en marzo de 2026, evalúa a los proveedores en función de su Capacidad de Ejecución y la Integridad de la Visión, ayudando a las empresas globales a identificar los socios adecuados en un mercado complejo y en rápida evolución.

Este reconocimiento se produce junto con el sólido desempeño de OMP en el informe «Gartner Critical Capabilities for Supply Chain Planning Solutions Process Industries 2026», donde se situó en las dos primeras posiciones en todos los casos de uso. OMP también sigue recibiendo altas valoraciones de clientes en Gartner Peer Insights™, reflejando comentarios positivos de usuarios empresariales.

Para más información sobre la posición de OMP como Líder en el Magic Quadrant de Gartner y el futuro de la planificación de la cadena de suministro, leer el informe completo.

Conocer a OMP en el Gartner Supply Chain Symposium/Xpo™

OMP participará en el Gartner Supply Chain Symposium/Xpo™ 2026, donde los clientes compartirán perspectivas prácticas sobre cadenas de suministro inteligentes y centradas en la toma de decisiones:

Procter & Gamble presentará aprendizajes clave de su colaboración con OMP en el Symposium/Xpo™ de EE. UU., destacando cómo la planificación integrada y la visibilidad de extremo a extremo impulsan un impacto empresarial medible.

AstraZeneca presentará su trayectoria hacia una planificación autónoma centrada en la toma de decisiones en el Symposium/Xpo™ EMEA, destacando cómo está transformando procesos y capacidades para alcanzar la excelencia.

Sobre OMP

OMP ayuda a las empresas que enfrentan desafíos complejos de planificación a sobresalir, crecer y prosperar ofreciendo la mejor solución digitalizada de planificación de la cadena de suministro del mercado. Cientos de clientes en una amplia gama de industrias —incluyendo bienes de consumo, ciencias de la vida, químicos, metales, papel, plásticos y embalaje, neumáticos y materiales de construcción— se benefician del uso de la exclusiva Unison Planning™ de OMP.

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