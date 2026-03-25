Allianz superará los 5 millones de inversión en el Instituto Allianz de Emprendimiento

Allianz lanza la segunda edición del Instituto Allianz de Emprendimiento (IAE), una iniciativa estratégica que consolida su apuesta por el desarrollo de talento y el relevo generacional en el sector asegurador. La compañía destinará 4,5 millones de euros en 2026 a este proyecto, superando los cinco millones de inversión desde su creación.

El objetivo para este año es incorporar 120 nuevos agentes y mantener un crecimiento sostenido en los próximos cinco años, reforzando así una red preparada para un modelo de asesoramiento más especializado, digital y centrado en el cliente.

El IAE, integrado en el Hub de Innovación y Talento de Allianz, se estructura como una escuela de negocios aplicada al sector asegurador y financiero. Combina formación especializada, certificaciones oficiales, mentoring continuo, tecnología con simuladores de inteligencia artificial y acceso real a cartera y código profesional desde el inicio.

Con esta iniciativa, Allianz transforma el concepto tradicional de formación sectorial en un modelo integral de desarrollo de talento, orientado a crear una nueva generación de profesionales capaces de responder a los retos del mercado asegurador y financiero.

«Con el Instituto Allianz de Emprendimiento estamos dando un paso más allá de la formación tradicional. Queremos impulsar una generación de profesionales capaces de asesorar a clientes en un entorno cada vez más complejo, combinando conocimiento técnico, visión empresarial y tecnología», señala Carmen Alonso, Directora de Sales Strategy & Development de Allianz Seguros.

Sólidos resultados

La primera edición, lanzada en 2025, ha validado el modelo con resultados sólidos: 100% de permanencia de los alumnos, valoración media de 4,7 sobre 5 y todos los participantes certificados en seguros, algunos incluso antes del plazo previsto. Varios agentes sucesores ya gestionan al 100% sus negocios agenciales.

Con esta segunda edición, Allianz refuerza un posicionamiento diferencial en el mercado con una propuesta que no se limita a la formación, sino a potenciar el emprendimiento con respaldo corporativo, certificación profesional y generación de negocio desde el primer momento. El Instituto Allianz de Emprendimiento se consolida como una respuesta real de empleabilidad cualificada y como un modelo estructural para garantizar el futuro del asesoramiento asegurador en España.

Un modelo único en el sector asegurador

El IAE se configura como la primera iniciativa del sector asegurador español que integra en un mismo sistema formación, tecnología y acceso al negocio.

El programa combina una metodología similar a la de una escuela de negocios con cuatro academias (emprendimiento y gestión de negocios, ventas expertas, servicio y producto y esencia Allianz) y tres itinerarios de especialización: asesoramiento generalista, asesoramiento financiero patrimonial y consultoría en seguros para empresas. A ello se suman certificaciones oficiales nacionales y europeas, un sistema estructurado de mentoring y un ecosistema tecnológico avanzado.

Los participantes cuentan además con simuladores basados en inteligencia artificial para entrenamiento conversacional, contenidos formativos en formato digital y un sistema de aprendizaje personalizado basado en datos que permite medir de forma continua el progreso de cada alumno.

Tecnología para impulsar el talento

El IAE incorpora también un enfoque innovador en la forma de formar a los futuros profesionales del sector. A través de su plataforma tecnológica, el Instituto integra herramientas digitales que permiten combinar aprendizaje práctico, medición del desempeño y simulación de situaciones reales de asesoramiento.

Este modelo refleja cómo la transformación digital está redefiniendo no solo la relación con los clientes, sino también la forma en la que se desarrolla el talento dentro del sector asegurador.

Con la ampliación del Instituto Allianz de Emprendimiento, Allianz refuerza su ambición de situar esta iniciativa como referencia en la formación y desarrollo de talento del sector asegurador en España, consolidando un modelo que une empleabilidad, emprendimiento e innovación tecnológica.

Sobre Allianz Seguros

Allianz Seguros, la principal filial del Grupo Allianz en España, destaca como líder en el sector asegurador español. Proporciona una combinación única de proximidad física y avanzada tecnología para satisfacer las necesidades de sus clientes. Con más de 2.000 empleados en sus sucursales y una red extensa de más de 7.000 mediadores, Allianz Seguros garantiza un servicio cercano y personalizado.

La compañía utiliza herramientas innovadoras como su aplicación para smartphones y tabletas, un área de eCliente en su web corporativa, y la comunicación directa a través de más de 500.000 SMS enviados anualmente a sus clientes. Allianz Seguros ofrece una de las gamas de productos más completas e innovadoras del mercado, fundamentada en el concepto de seguridad integral. Sus productos abarcan desde seguros personales y familiares, como Vida, Autos, Hogar, Accidentes y Salud, hasta soluciones empresariales como Multirriesgos para empresas y comercios, además de opciones aseguradoras personalizadas para necesidades más complejas.

Como parte del Grupo Allianz, uno de los principales aseguradores y gestores de activos del mundo, Allianz Seguros se beneficia de la solidez y experiencia global del grupo, que atiende a más de 122 millones de clientes en más de 70 países.