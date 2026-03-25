Copisa adjudica el desdoble del eje Málaga-Campillos-Ronda entre Casapalma y Cerralba por más de 50 M€

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, destacó que la reactivación de este proyecto es una «apuesta decidida del Gobierno de Juanma Moreno para rescatar una autovía fundamental para la economía y la movilidad de los municipios del Valle del Guadalhorce». En este sentido, Copisa, como parte de la UTE adjudicataria, jugará un papel clave en la ejecución de las obras de este tramo de 4,2 kilómetros, contribuyendo a la mejora de la conectividad en la región.

El proyecto incluye la construcción de una autovía de doble calzada, con dos carriles por sentido y un nuevo viaducto de 250 metros sobre el río Grande, una de las infraestructuras clave para adaptar el trazado a las condiciones del terreno. Además, se instalará una nueva glorieta en Pizarra para conectar el tramo con la actual carretera, y se prevé la futura conexión con el siguiente tramo de autovía, Cerralba-Zalea, que se encuentra en fase de redacción.

La futura infraestructura, que será diseñada para soportar altos volúmenes de tráfico, contará con una mediana de 10 metros, arcenes de 2,5 metros en el exterior y 1 metro en el interior, lo que permitirá una mayor fluidez y seguridad del tráfico. Las obras se enmarcan dentro del Plan de Autovías y Vías de Alta Capacidad impulsado por la Junta de Andalucía, con una inversión de más de 300 millones de euros, que contempla también otros proyectos de infraestructuras viales en toda la comunidad autónoma.

Con este proyecto, Grupo Copisa y sus socios contribuirán a revitalizar un tramo que se había quedado obsoleto y sin ejecutar desde 2010. La reactivación definitiva se produjo en 2024, con la actualización técnica y ambiental del proyecto, lo que permitió licitar las obras que serán financiadas con fondos propios de la administración andaluza.

Este desdoble de la A-357 forma parte de un esfuerzo por mejorar la infraestructura vial de la región, optimizando la movilidad entre Málaga, el Valle del Guadalhorce y la Serranía de Ronda, con un alto impacto en la economía y el desarrollo local.